“Me sacaba la mugre”: Katty Kowaleczko revela que fue víctima de violencia de género por parte de su exesposo

Katty Kowaleczko fue una de las protagonistas del episodio de Podemos Hablar que se va a emitir en la noche de este viernes. En la ocasión, la actriz habló acerca de la violencia de género de la que fue víctima en su primer matrimonio, cuando todavía no se había hecho un espacio en la televisión.

“He hablado varias veces que me casé muy jovencita. La persona con la que me casé era enferma psiquiátrica. No me dijeron nada. Era un esquizofrénico, paranoico, psicópata, diagnosticado, y me sacaba la mugre. Una vez trató de golpearme en la calle acá en Santiago, y yo arranqué. Y llegué donde mi mamá, y le conté“, contó Katty Kowaleczko.

Luego, agregó: “Me dice ‘te separas ahora, no haya hijos, no hay nada, así que ahora’. Y me lleva a terapia. Y la terapeuta me confirma eso, me dice que no hay remedio, entonces me separo. Pero el cuándo se comunicó conmigo me dijo, tú no te vas a librar de mí“.

“Después yo andaba pegada a mi madre, porque me sentía muy vulnerable, y muy avergonzada de separarme en esa época. Había compromisos de seguir estudiando, de seguir haciendo mi vida fuera de Santiago. Y nada, me encerró en la casa, estuve muy mal“, añadió enseguida.

Fue acosada por él después de su separación

Más adelante, la actriz reveló que tras separarse, fue víctima de acoso por parte de su exesposo. “En la mañana, tarde y en la noche me llegaban cartas de él. ‘Esta mañana saliste a tal hora, tal micro, tal patente, caminaron no sé qué’. Todo, y en la tarde otra“, relató.

“Eso provoca que una ande muy insegura, con mucho miedo, muy vulnerable. Y mi mamá, que se puso leona, me protegía. Incluso me llegaban coronas de flores a mi casa, con una letra que yo conocía“, complementó.

Finalmente, Katty Kowaleczko señaló cómo logró distanciarse de manera definitiva de su exmarido. “Mi madre trabajaba en Santiago centro en una tienda, yo la acompañaba todo el día. Y se acerca un cabro joven, de 25 años, y me dice ‘puedo hablar contigo, lo que pasa es que, el que te está siguiendo soy yo, es que este caballero me contrató, por eso te llegan cartas, porque soy yo que veo a la hora que sales. De ahora en adelante, voy a seguir haciendo la pega, pero voy a cambiar todo’. Y así fue“, recordó.

“Al día siguiente seguían las cartas, pero con otras historias, que no eran las reales. Yo nunca más vi a este chico“, adicionó y cerró.