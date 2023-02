“Estaba hasta el loly”: Juan Falcón revive el día en el que Katty Kowaleczko le prestó 36 millones de pesos

En un nuevo capítulo de Juego Textual, el actor Juan Falcón habló del millonario préstamo que le dio Katty Kowaleczko durante una de las peores crisis de su vida, acto que fue aplaudido por la audiencia del programa.

El actor cubano manifestó que la actriz le entregó 36 millones de pesos en efectivo en uno de los momentos más dramáticos de su vida, ya que en ese momento le debía $120 millones de pesos a un banco producto de un mal negocio con un socio.

“Me metí en un negocio, donde no debía meterme y al final me estaban quitando mi casa, todo, porque debía plata a una financiera… y cuando vine a ver ya estaba hasta el loly”, aseguró el actor.

La reacción de Katty

Para explicar por qué aceptó dar ese préstamo a Juan Falcón, Katty Kowaleczko manifestó que “me puse en los zapatos de él”. Su motivación fue la gran amistad que tiene con el actor. “Tengo que reconocer que Juan también ha sido muy generoso conmigo y mi familia“, agregó.

Por su parte, Falcón reveló “yo no la llamé, ella se enteró por alguien. Vivíamos muy cerca en ese minuto y me dijo ‘tu casa no te la van a quitar ni ca… y me dijo ‘cuánto es’“, detalló. La actriz precisó más tarde que el actor le devolvió el dinero.

El invitado en el programa también habló de sus difíciles inicios en Chile, la admiración que tiene por su madre y el presente de sus hijos.