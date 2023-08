Turrón presenta su polola 26 años menor: Ella aseguró estar enamorada desde que lo vio en Viña del Mar

Fue a principios de año, en una transmisión de Contigo en la mañana, que Mario Moreno, o más conocido como Turrón, reapareció en los medios. El humorista e integrante de Millenium Show, habló en esa oportunidad sobre su presente, instancia en que reveló su complejo estado de salud. Y hace poco, se descubrió que está en una relación.

“Un poquito muy delicado. Me operaron. Me dio un infarto al miocardio agudo. Y estoy con el 80% del corazón irreversible. Tengo el 20% bueno, pero hacia arriba. Salí el 3 de enero. Salí con energía, tengo que portarme bien: no tomo ni fumo“, contó.

“No puedo tirar el churro, si tiro el churro me muero. Así que bien, tirando para arriba nomás. Aprovechando los últimos tiempos que van quedando“, añadió después.

El actual momento amoroso del Turrón

Y recientemente, Mario Moreno dio a conocer que se encuentra en una relación. Y con una chica 26 años menor que él. De hecho, fue a través de las redes sociales de Patricia, su polola, que el humorista reveló su romance con esta joven que se dedica a realizar masajes profesionales.

“Aquí estoy en la playa Cartagena, junto a mi Patricia, mi polola, para recomendarla. La mejor masajista“, comentó Turrón en un video subido a las cuentas de TikTok e Instagram de su pareja.

Tras ello, Patricia subió varios videos en TikTok, donde expuso detalles de su romance con Mario Moreno. “Mi amor platónico a los 8 años en Viña 2001, ahora es mi novio“, expresó la masajista. Esto a referencia la presentación que hizo Turrón junto a Peñe Teñe (Julio Monsalve) como Millenium Show, en la Quinta Vergara, cuando ganaron la Gaviota de Oro y la de Plata.

ADN se contactó con Patricia, la que, al momento de recibir el llamado, se encontraba en el hospital, acompañando a Mario Moreno. La masajista está con Turrón en el centro médico debido a que acudieron a ese lugar para que le colocaran un marcapasos al humorista.