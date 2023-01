“A mí poquito me queda”: Turrón reaparece en “Contigo en la mañana” con mala noticia sobre su salud

El equipo de Contigo en la mañana, liderado por Juan Pablo Queraltó en Cartagena, se encontró por sorpresa con Mario Moreno, o más conocido como Turrón. El humorista y miembro de Millenium Show, destacó por sobre todo a principios de este siglo, cuando brilló en el Festival de Viña del año 2001.

De hecho, fue en esa edición en la que junto a su compañero Peñe Teñe (Julio Monsalve), tuvieron su mejor momento como artistas. Y es que tras su presentación, en la que se ganaron todos los aplausos, fueron premiados con la Gaviota de Oro y la de Plata.

Consulto por Juan Pablo Queraltó sobre su presente, Turrón señaló que “vengo todos los días a trabajar en la calle. Como ya nadie se acuerda del Turrón y del Peñe Teñe, así que aquí estamos. Somos los únicos artistas que no hemos repetido en Viña y tenemos algo espectacular“.

“La gente me quiere mucho. Mañana estaré en Villa el Sueño actuando, acá en Cartagena. Una villa particular. Así que saludos a todos para allá. Un gusto“, complementó después.

El presente de Millenium Show y Peñe Teñe

Más adelante, el comediante se refirió a su compañero en Millenium Show. “El Peñe Teñe está trabajando. Nos separamos porque tenemos tres eventos. Tenemos el evento del Festival de la Espiga, en Cuncumén. Tenemos Panguipulli y otro más que está por ahí“, contó.

“Tenemos un humor totalmente distinto, bacán, sin groserías. Tenemos Millenium Show para rato… O sea, a mí, poquito me queda, pero estamos bastante bien“, añadió enseguida.

El delicado estado de salud de Turrón

Tras ello, Turrón hablo debilitada salud. “Un poquito muy delicado. Me operaron. Me dio un infarto al miocardio agudo. Y estoy con el 80% del corazón irreversible. Tengo el 20% bueno, pero hacia arriba. Salí el 3 de enero. Salí con energía, tengo que portarme bien: no tomo ni fumo“, reveló.

Luego, agregó: “No puedo tirar el churro, si tiro el churro me muero. Así que bien, tirando para arriba nomás. Aprovechando los últimos tiempos que van quedando“.

Finalmente, Turrón mostró su molestias al no ser invitado a la tele. “Yo no lloro ni nada. Ya me invitaron a Pasapalabra po. ¿Adivina que les dije? Pasopalabra, así que no. Yo no sé qué pasa, yo me siento vetado de la televisión. La verdad, yo me siento vetado. Con mi colega no nos llaman de ningún lado“, afirmó.

“Pero en el pueblo vamos a eventos, a beneficios. Y todo se va pagando por algo del corazón“, remató finalmente. Mira acá el video del momento acá.