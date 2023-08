“No querían que hiciera móviles por mi nombre”: Priscilla Vargas revela prejuicio que sufrió en televisión

Priscilla Vargas fue una de las protagonistas del episodio de La divina comida de este sábado 5 de agosto en Canal 13. En el programa de cocina y conversación, la conductora de Tu día habló acerca de las dificultades que tuvo en sus inicios en la TV. Y es que, incluso fue blanco de prejuicios por su nombre.

Así, en su turno como cocinera, la comunicadora recordó sus inicios en el periodismo. “El día que yo di la Prueba de Aptitud Académica me decidí por esta carrera. Mi hermana que había estudiado dirección y producción me dijo que estudiara periodismo, si en el fondo me iban a enseñar lo mismo, es mucho más compleo. Ahí yo podía decidir si quería estar frente a cámara o detrás de ella“, adicionó.

Luego, la conductora de Canal 13 agregó: “Cuando estaba estudiando mi primer objetivo era llegar a Canal 13 en el departamento de prensa, entonces la única práctica que yo postulé fue a Teletrece. Cubrí el año nuevo, donde conocí a “Repe”. Él también era practicante, pero de Mega. Cuando me dediqué a hacer mi tesis me quedé sin trabajo e incluso postulé a asistente de vuelo de LAN“.

Tras ello, la animadora de Tu día expuso cómo llegó a instalarse en la televisión. “Mi mamá me dijo que fuera a Mega para buscar trabajo. Entonces fui a dejar mi CV y me dijeron que siempre estaban necesitando gente. Le pasan mis datos al productor general de ese tiempo“, rememoró.

Cuando voy de vuelta a mi casa y me llamaron por teléfono: ‘Priscilla habla Nelson, nosotros trabajamos juntos en Canal 13, mañana te tengo que hacer una prueba de cámara’. Estaba muy nerviosa en la prueba y fue un desastre. De igual manera me dijeron que la prueba fue muy mala, pero empezaría a trabajar desde el lunes“, añadió.

Los prejuicios por su nombre

Durante la conversación con Patricio Torres, Enzo Ferrada y Michelle Adam, Priscilla Vargas contó por qué se llama así. “Porque a mi mamá le gustaba como sonaba Priscilla Presley. Cuando estaba más grande le decía: ‘mamá, pero yo soy Vargas, no suena muy bien’“, recordó.

Una ocasión en la que reveló que producto de su nombre incluso fue blanco de prejuicios. “Cuando entré a trabajar me di cuenta de que no era fácil llamarme así. Porque en un momento me lo cuestionó mi jefe y me comentó que no querían que hiciera móviles por mi nombre“, afirmó.

Por ello, desarrolló más su inseguridad, aunque Priscilla Vargas la ha entendido “como un cable a tierra para mí, es lo que me hace prepararme más (…) Yo creo que es un atributo ser insegura porque así siempre estoy preparada“.