“Me empezaron a ver de una forma más humana”: Priscilla Vargas habla tras ganar el Copihue de Oro

Este miércoles 10 de mayo se dieron a conocer los ganadores del Copihue de Oro. Y una figura televisiva que obtuvo este galardón fue Priscilla Vargas, que lo ganó en la categoría de Animadora del Año. La conductora de Tu día, el año anterior, había ganado el Copihue en la categoría Reina del Año.

A propósito de su racha ganadora con este premio, Priscilla habló con 13.cl. “El Copihue de Reina fue una tremenda sorpresa. Porque nunca me imaginé el nivel de cariño que podía tener la gente hacia mí. Sobre todo porque venía de las noticias, donde se hace un trabajo menos cercano que lo que hago ahora“, afirmó.

Luego, la animadora de Canal 13 agregó: “Y ya por segundo año ganar un Copihue, ahora por animación, sigue siendo sorprendente… ¡Qué bueno no perder esa capacidad de asombro! Porque nunca me imaginé que en un año podría obtener el premio a Animadora del Año“.

“Para mí fue una sorpresa. Estoy súper agradecida y sé que tengo mucho que aprender todavía“, añadió después.

“Las comparaciones siempre son odiosas”

Más adelante, Priscilla Vargas comentó el hecho de que haber ganado el Copihue de Oro a mejor animadora, tras solo un año el área. “Esto demuestra que el trabajo es diario, donde todos los días partimos de cero. Por lo mismo, todas las mañanas debemos tener la misma energía, ánimo, profesionalismo y compromiso para trabajar”, sostuvo.

“Y como llevo poco tiempo comunicando de esta forma tan maravillosa que es distinta a lo que hacía en las noticias, el hecho de que la gente lo valore, para mí es un tremendo regalo“, complementó.

Sin embargo, acerca de haber llegado a la primera línea de las animadoras, señaló que “las comparaciones siempre son odiosas. Más que comparar, el trabajo que yo estoy desarrollando hoy día creo que es un aporte para la televisión. Porque todos tenemos distintos atributos y capacidades que terminan siendo un complemento en cada canal”.

“Yo pienso que sumo con cualidades que quizás vienen a renovar o refrescar lo que es la animación tradicional. Y mientras tengamos distintos talentos y formas de comunicación, la televisión se nutrirá de esos talentos. Más que compararme con quién lo hace igual o mejor, creo que es un aporte a la forma de comunicar“, adicionó.

“Me empezaron a ver de una forma más humana”

Tras ello, la periodista de Canal 13 mencionó cuáles son méritos para haber ganado Copihue de Oro. “Durante 20 años se entregaba una información unidireccional. Yo le decía algo a la gente y ellos recibían, que es lo que ocurre en un noticiero“, expuso.

“Había muy poca interacción, y yo creo que mi paso por Aquí somos todos me permitió, de alguna manera, involucrarme con las personas que nos veían. Y no solo meterme en los casos y entender y conocer al público. Sino que, además, creo que ellos me empezaron a ver de una forma más humana“, agregó.

Finalmente, Priscilla Vargas señaló que estar “todos los días cinco horas en vivo, han permitido que las personas hayan podido empezar a verme como una mujer normal. Que se enoja, que se ríe y que también tiene la capacidad de análisis y de conectarse con la realidad que vivimos todos los chilenos“.

“Porque es una realidad que también me afecta y que la vivo. Y creo que comunicar desde esas mismas emociones es la razón de cómo la gente me ha recibido en el último tiempo, lo que se traduce en este reconocimiento del Copihue de Oro, por ejemplo“, puntualizó y cerro.