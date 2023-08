“La más pecadora de Chile”: Cathy Barriga y Anita Alvarado estarán en el estreno de “El Purgatorio”

El esperado estreno de El Purgatorio, el nuevo estelar de Canal 13, está a punto de llegar. Será en la noche de este jueves 3 de agosto y tendrá a Cathy Barriga y Anita Alvarado como las protagonistas. De esta manera, el programa conducido por Nacho Gutiérrez tendrá a dos de las mujeres más mediáticas y controversiales del último tiempo.

Cathy Barriga, ex chica Mekano, ex chica reality y otrora alcaldesa de Maipú, ha enfrentado numerosas críticas a lo largo de su carrera y recientemente se vio envuelta en una pelea con su compañero de programa, Sergio Rojas. Por su parte, Anita Alvarado, recordada como la ex “Geisha chilena”, hace poco fue protagonista de un polémico conflicto con Daniela Aránguiz.

“Estoy muy contenta de ser la primera invitada al programa. Responderé a todo en El Purgatorio, donde nadie tiene escapatoria. Será una montaña rusa de emociones, porque nadie se pone a pensar en el día de su muerte y en todo lo que eso involucra“, comentó Cathy Barriga, quien salió del municipio de Maipú bajo cuestionamientos por presunta corrupción.

“Voy preparada para terminar en el Paraíso o en el Infierno, porque como sea será una experiencia liberadora“, añadió después.

A su vez, que Anita Alvarado también se refirió a su participación en el episodio estreno de El Purgatorio. “Toda mi vida he vivido en un purgatorio y he sido nombrada como la más pecadora de Chile, y a este programa vengo a confesar todas mis culpas. Una a veces cree que hace las cosas bien, pero no están tan bien“, sostuvo.

“Entonces se verá en el momento si me voy al cielo o al infierno. La gente es la que tendrá que decidir“, complementó.

Nacho Gutiérrez: “Tengo muy buena memoria”

Recordemos que El Purgatorio se enfoca en juzgar los actos de los famosos y decidir si merecen el Paraíso o el Infierno. Y entre sus atracciones tendrá a los comediantes Luis Slimming y Chiqui Aguayo, quienes prometen arrancar carcajadas con su humor. Además, que también contará con dos médiums llamadas “canalizadoras”, quienes serán Marjorie Ulloa y Vanessa Daroch.

“Quiero decirles a todos los que van a venir que yo tengo muy buena memoria, y me acuerdo de muchas cosas que a lo mejor ellos han olvidado, pero yo no. Me sé absolutamente la historia de todos. Y vamos a recordar también algunas cosas que a lo mejor ellos nos quieren recordar. Y lo siento por ellos, pero algunos se van a ir directo al Paraíso y otros directo al Infierno”, adelantó Nacho Gutiérrez.