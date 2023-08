Todo partió cuando en Que te lo digo, Luis Sandoval aseguró que Mauricio Israel estaría en conversaciones con Canal 13 para ingresar a su nuevo reality, Tierra de Famosos. Una experiencia en la telerrealidad que no sería nueva para el conductor de Círculo Central, quien en el 2013 estuvo en Mundos Opuestos.

Al respecto, en Sígueme y te sigo, Mauricio Israel bromeó con que “todos tenemos un precio. Yo entré a uno en 2013, me pagaron ‘X’ (…) Era lo que yo consideré justo para venir a Chile, y si me lo querían pagar… Mira, las cosas cuando uno las vende, no tienen el precio que uno le quiere poner, tiene el precio que la gente está dispuesta a pagar“.

“En ese minuto ellos me necesitaban y yo negocié bien“, añadió.

Tras ello, el conductor de Círculo Central aseguró que este rumor que lo vincula a un nuevo reality “es falso, falsedad absoluta, como muchas cosas que salieron este fin de semana. ¡Esto es falso! Yo al Canal 13 no voy desde… Yo creo que la última vez que estuve en Canal 13 fue el año pasado en marzo. Pero no fui al Canal 13, sino que fui a una productora que trabajó allá“.

“¿Para qué me van a llamar?“, complementó.

Cobraría más del doble de lo que ganó en Mundos Opuestos

Más adelante, al ser consultado por Andrés Baile si cobraría el doble de lo que ganó en su paso por Mundos Opuestos, Mauricio Israel respondió que “más“. Y tras ello, se le preguntó si el canal podría pagar esa cantidad de dinero, a lo que él contestó: “No, por eso yo sé que no voy a ir“.

Luego, agregó: “Si eso pasa, ese día me despido de ustedes (…) Me despido para irme por tres meses a Perú. Después vuelvo“.

Arremetió contra Luis Sandoval

Posteriormente, Mauricio Israel interpeló públicamente a Luis Sandoval por haber planteado que él estaría cerca de ser parte del nuevo reality de Canal 13. “Eres un mentiroso. Él que lo contó es un mentiroso. Mentiste, Luchito, lo siento mucho. Yo a él lo aprecio“, declaró previo a ser cuestionado por los demás panelistas de Sígueme y te sigo por increpar así a su amigo.

Sin embargo, a pesar de las críticas de sus compañeros, no desistió. “Si él habla públicamente del tema, ¿por qué yo no le puedo contestar públicamente? Tiene mucha imaginación. Yo lo quiero harto. Pero esta vez mentiste, Luchito. Así como yo cuando tengo que decirte las cosas buenas te las digo, te digo las cosas malas“, argumentó.

Finalmente, dirigiéndose a Luis Sandoval, Mauricio Israel expresó: “Si tú te das el lujo de hablar públicamente de mí e inventar que yo fui tres a reuniones a Canal 13, debo decirte que eres un mentiroso, porque no lo he hecho“.