“Es una chica mucho más joven”: aseguran que Mauricio Israel tendría un nuevo romance

En el último episodio de Me Late Estelar, el periodista Luis Sandoval reveló lo que sería el nuevo romance de Mauricio Israel. Y es que, el panelista de Sígueme y te sigo y también conductor de Círculo Central, tendría hace unos meses una relación con una joven emprendedora.

“Su nombre es Paola Martínez, es una chica mucho más joven que Mauricio Israel. Pero que la ha conquistado con su fama de galán, seductor y ella habría caído rendida a sus encantos (…) Es una chica que tiene su emprendimiento, y es más joven“, afirmó Sandoval en el programa de Zona Latina.

Tras ello, el panelista de Me Late Estelar aseguró que Mauricio Israel y su nueva pareja “ya comparten a través de redes sociales estas fotografías juntos“. Y que además, “llevan un par de meses, es una relación que está afianzándose cada día más, se están conociendo“.

La anterior relación de Mauricio Israel

Es importante recordar, que la anterior relación de Mauricio Israel terminó de manera de complicada, e incluso su expareja, Marisol Gálvez, lo ha “funado” en más de una ocasión. Esto, porque ella ha acusado que el conductor de Círculo Central no ve a su hija de 15 años y no da lo necesario para costear sus necesidades.

“Desde que él llegó a Chile en diciembre del año pasado, no la ha visto (…) Sarita lo único que quería era verlo, pero estaba muy nerviosa y le daba nervios juntarse sola con él. Eso él no lo entendió, pensó que desconfiaba de él y ahí quedó la escoba“, expuso Marisol Gálvez en una entrevista con Publimetro.

“De mí, él siempre habla pésimo, pero yo quiero dejar en claro que nunca le he prohibido verla, nunca“, añadió después.

Luego, la expareja de Mauricio Israel señaló que “hasta el día de hoy no hay una pensión establecida. Mauricio le da un monto que, él o la familia, no sé quién, decidió darle esa cantidad. El problema es que no alcanza (…) Ahora ella es adolescente, tiene otras necesidades“.

Ante estas denuncias, Mauricio Israel confirmó que no ha visto a su hija y que esto se debe a que no puede. Mientras que, sobre la pensión, sostuvo que ella puede acudir a tribunales si encuentra que el monto es bajo, aunque él da la mitad de su suelto. “Yo ya me cansé de que siempre me estén culpando y yo no tenga derecho a defenderme”, comentó.