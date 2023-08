En el año 1986 se estrenó la teleserie Ángel malo. Una producción de Canal 13 que lanzó al estrellato a Carolina Arregui, quien interpretó a “Nice”, una joven que llega a trabajar como niñera al hogar de una familia adinerada, donde se enamora de “Roberto” (Bastián Bodenhöfer), uno de sus integrantes. A raíz de ello, inician los conflictos junto con la búsqueda de “Nice” por ser feliz.

Y esta telenovela tuvo su reestreno tras 37 años, el 1 de agosto a las 21:00 horas a través de la señal REC TV. Un regreso a las pantallas chilenas de esta histórica producción, ante el que Carolina Arregui contó sus experiencias. “Era una hermosa historia de amor (…) Yo creo que marcó un antes y un después“, afirmó.

“Fue una teleserie que contaba una historia basada en una mujer que quería surgir, cumplir sus sueños y que encuentra el gran amor de su vida en un lugar donde no pertenece. Eso la lleva a hacer cosas buenas y malas“, añadió después.

El personaje de “Nice”

Posteriormente, la actriz habló de su personaje en Ángel malo. “Era alguien humano, con defectos y virtudes, llena de intrigas e impredecible (…) Significó un tremendo desafío y la oportunidad más hermosa de representar un personaje tan único y hermoso como Nice (…) Lo mejor fue para mí, ¡que llegara Nice a mi vida!“, sostuvo.

“Estoy agradecida por esa maravillosa oportunidad… Fue un regalo muy preciado“, complementó.

Más adelante, Carolina Arregui señaló que la teleserie tiene una escena “final absolutamente inesperada (…) Fue única. Y fue una escena única por la generosidad del director Óscar Rodríguez, de haber depositado toda su confianza en nosotros dos (Bastián Bodenhöfer, incluido) en ese gran final y en todo un equipo humano. Eso fue arte“.

Los chascarros en las grabaciones

En otro momento, la actriz recordó los chascarros que protagonizó durante las grabaciones de Ángel malo. “Me acuerdo de una escena en que Bastián me tiraba a la piscina y yo no sabía nadar, y tuve que apretarme la nariz para caer a la piscina (ríe). Eso no estaba dentro del libreto. Se suponía que era de sorpresa, pero no lo pude evitar“, contó.

“Una vez también me tocó disfrazarme para que no me reconocieran en el público cuando había salido con Bastián. En algún momento se me sale la peluca y quedó la escoba, todos muertos de la risa“, adicionó.

Finalmente, Carolina Arregui habló de su relación con Bastián Bodenhöfer, quien fue su pareja en la teleserie. “Tengo los más lindos recuerdos de mi carrera televisiva. Un compañero de tomo y lomo, en las duras y las maduras. Un generoso. Aprendí muchas cosas a través de su generosidad como actor, y destaco la hermosa relación de amistad y compañerismo“, expresó.