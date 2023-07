¡Puro ingenio! La particular estrategia de los fanáticos de Gran Hermano contra Fran y Trini

El público de Gran Hermano se manifiesta. Y eso se ha convertido en todo un tema, ya que han pataleado por cada cosa del programa que no les parece, como Fran y Trini.

Resulta que los fanáticos le agarraron verdadero odio a la rubia y a la trigueña, sobre todo tras sus actitudes con Coni, la favorita del cibermundo.

Es que ambas han hostigado una y otra vez con comentarios y acciones a la bailarina, aislándola de toda la casa y protagonizando fuertes discusiones.

Por eso, a los seguidores del reality de CHV no les gustan. Y, en una movida de lo más llamativa, decidieron armar una estrategia contra ellas.

Así, luego de varios días en que los usuarios de plataformas como Twitter hablaban de ellas, decidieron no hacerlo más.

O, al menos, sin sus nombres verdaderos, ya que en una particular trampa comenzaron a llamarlas por otros apelativos.

De esta forma, Fran pasó a ser Fernanda, convirtiéndose en Trending Topic durante la tarde del domingo. Mientras a Trini le pusieron Teresa.

“El mejor castigo para Francisca va a ser que la ignoren completamente, no recibir ni un grito, no sumar ni un seguidor, ni siquiera que la reconozcan. Yo la comenzaría a llamar Fernanda sólo para que piense que es tan X que ni su nombre nos sabemos”, indicó el usuario Pandita en la red de la X.

Para los que no saben porque le decimos Fernanda a Francisca #GranHermanoCHV pic.twitter.com/YdVklCyTNW

Una situación a la que muchos se sumaron, dejando claro que ni Fran ni Trini son queridas. Al menos, no por los seguidores más fieles de Gran Hermano.

Para el que no sabe. Fran no es más Francisca. Se llama Fernanda de ahora en más para no darle relevancia #GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/t3bL8SlXyX

— Delfi ⛓️🕷️ (@delfmac1) July 30, 2023