Jorge pide ayuda ante molestos coqueteos de Trini en Gran Hermano: "Yo ni cagando estaría..."

Hace unos días, Trini no encontró nada mejor que ponerse un body negro de encaje y partir, así de destapada, a la cama de Jorge en Gran Hermano.

Lo que para ella fue una jugarreta más hacia el Míster Chile, al que una y otra vez le lanza agresivos coqueteos, fue molesto para el participante.

A tal punto que, en un llamativo diálogo captado en la transmisión de Pluto TV, se vio cómo acudía a la pieza de los llamados guarenes, para pedirles ayuda.

Esto porque ya no estaría soportando los “acosos” de la también actriz, a la que le ha expresado su negativa una y otra vez por todo el encierro.

Jorge y Trini en Gran Hermano

Así, el modelo se dirigió a sus compañeros, expresándoles que, por favor, lo ayudaran a evitar esas bromas y palos que le lanza la concursante.

“¿Les puedo decir algo? No es en mala, no es que sea pesado, ni que me moleste, pero es por seguridad. No me molesten con la Trini hueón, porque a mí a veces me deslengueo y tiro comentarios pesados”, dijo.

Luego, el panadero del encierro manifestó que “así como que un día le voy a decir: ‘hueón yo ni cagando estaría con vo, el día el pico’ y se va a sentir como el hoyo”.

🔴 Jorge ya está harto del acoso constante de Trinidad y le pide ayuda al grupo: #GranHermanoCHV Jorge "oye les puedo decir algo (…) No es en mala,

no es que sea pesado, ni que me moleste pero es por seguridad. No me molesten con la Trini hueón porque a mí a veces me… pic.twitter.com/QxzBuWwr1B — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 28, 2023

De hecho, para el público, también ha sido incómodo de ver. Y varios han reclamado más de una vez en sus cuentas de Twitter por esta actitud de la más desleal de la casa.

encuentro tan asquerosas las actitudes de Trinidad hacia Jorge, hablan de que Francisco es un viejo verde? Pero y Trini? Acosa sutilmente a Jorge! Anoche, la escena donde se acostó con un body, en su cama?? Amiga por favor, un poco de respeto#GranhermanoCHV — ʟᴜɴᴀ (@lunachatty) July 28, 2023

La Trini joteandose a Jorge en body #cringe — ᴄᴀʀᴏʟɪɴᴀ (@caropulenta) July 27, 2023

De esta forma, Jorge dejó más que claro que no quiere, que de ninguna forma, lo estén vinculando con Trini, con quien solo pretende tener una buena convivencia dentro de Gran Hermano.