Rosalía se refiere al quiebre con Rauw Alejandro: “Nosotros sabemos lo que hemos vivido”

Impacto entre sus seguidores produjo el comentado quiebre en la relación entre los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, quienes durante las últimas horas han debido referirse a lo ocurrido en medio de intensos rumores de infidelidades.

Así, durante la jornada de este jueves 27 de julio, la cantante española Rosalía usó su cuenta en Instagram para publicar un escueto comentario refiriéndose con cariño a quien hasta hace poco era su novio, con quien se había comprometido recién en marzo para casarse.

“Sabemos lo que hemos vivido”

Rosalía se refirió al quiebre pidiendo respeto a través de una imagen subida a sus stories de Instagram, donde además indicó: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar“.

El mensaje de la española contrasta con el extenso texto que su ahora exnovio, Rauw Alejandro, publicó este miércoles 26 de julio en sus redes sociales donde confirmó el término de la relación, aclarando que pese a los rumores, la decisión no la tomaron a causa de una infidelidad. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad“, dijo el cantante oriundo de Puerto Rico.

A lo anterior agregó que “durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Finalmente, puntualizó que “durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi”.