“Te amo”: Rosalía y Rauw Alejandro anuncian que se casarán en su nueva canción “Beso”

Fue hace tres días que en conversación con Ibai Llanos, este le preguntó a Rosalía y a Rauw Alejandro si es que los dos se iban a casar. La reacción de la pareja fue reírse y la cantante catalana le dijo: “Ibai, qué cosas tienes, de veras… Eres como mi abuela, que me dice: ‘Bueno, ¿y qué?“. Y tras ello, Rosalía agregó: “Algo se viene por ahí, llevamos tres años yendo al estudio juntos“.

Tres días después, salió el primer hit de su EP RR, la canción llamada Beso. Un tema bastante especial, debido a que no solo es el primero de la pareja, sino que también, en sus últimos 10 segundos da a conocer una noticia que hizo estallar las redes sociales. Rosalía y Rauw Alejandro se casarán, debido a que la artista de Barcelona ya recibió su anillo de compromiso.

“Todo el rímel corrido, oye… Te amo“, dice Rosalía en los últimos segundos del videoclip, en los que muestra su anillo y después se da un beso con Rauw Alejandro.

El romance de Rauw Alejandro y Rosalía

Todo esto en el marco de una relación de la que se empezó a especular desde mediados del 2021. Mismo año en el que se hizo público su romance, en septiembre, tras que a Rosalía se le viera muy amorosa con Rauw Alejandro en el sofá de su casa durante su cumpleaños número 28. De esa fiesta, incluso hay un video de TikTok de los dos bailando juntos y una galería que subió la propia artista.

Fue también en conversación con Ibai Llanos que Rosalía contó cómo se enamoró de Rauw Alejandro. “Yo cuando te conocí, a lo mejor pensaba que tú eras de una manera y luego tú me sorprendiste (…) Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Y fue conocerte, y me cambió un poco la situación eh“, le dijo la cantante catalana al artista puertorriqueño.

“¿Por qué lo digo? Porque, yo los hombres que he tenido a mí alrededor, durante toda la vida, yo sentía que eran muy emotionally unavailable. Tú, para mí fuiste la primera vez que yo no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido… Madre mía, que profunda me he puesto“, añadió finalmente.