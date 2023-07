“No quiero interactuar con él”: Fran García Huidobro se retiró de estelar tras encarar a Bambino por Bigote

Fue un momento televisivo de aquellos. Fran García Huidobro se retiró del estudio de Gran Hermano y se negó a conversar con Fernando Altamirano, más conocido como Bambino.

Es que la actriz se mostró indignada con los dichos del concursante respecto a Bigote, a quien amenazó más de una vez dentro del encierro.

Unas palabras que condenaron al participante, y que generaron que su votación para irse del programa fuese histórica, además de funas del mismísimo perro del Presidente Gabriel Boric.

Por eso, al enfrentarse al panel del estelar donde reciben a cada expulsado, la actriz decidió tomar la palabra y señaló sus razones para retirarse del estudio.

Fran y su discurso contra Bambino

Así, rindiendo más honores que nunca a su apodo de La Dama de Hierro, la intérprete señaló de entrada que “no me gustaría tener ningún tipo de conversación con Fernando”.

Y que había sido echado del reality “por flojo, machista y por las cosas que dijo contra Bigote”, agregando que “yo no quiero interactuar con él”.

Luego, agregó que “no tengo nada que ver con una persona que se manifiesta así de los animales. No me interesa ningún tipo de relación… yo estoy tomando una decisión que me puede costar mi trabajo”.

Francisca Garcia Huidobro left the studio pic.twitter.com/P4EuUHBx9K — Mejillones Crave (@ChileanCrave) July 25, 2023

El futbolista quedó helado. Y, posteriormente, luego de que Fran efectivamente dejara el programa, intentó pedir disculpas a la gente.

“Respeto la opinión de Fran, cuando uno dice o hace algo malo hay que hacerse cargo. Creo que me equivoque profundamente, no hay que hacerse el tonto”, comentó.

Una situación que generó de todo en redes sociales, donde hubo comentarios de apoyo a la actriz y también algunos de preocupación por los hechos.

Con el acierto de la @Lafrangh ya puedo apagar la tv en paz y mimir 😴 gracias Fran #GranHermanoChile — ✨ANGIE✨ (@angeli_elena) July 25, 2023

Estoy dividida: bacán que la Fran no quisiera hablar con el tachuel4 ch1co, pero también quería que lo palabreara como ella sabe. — Notanpésima🐉 (@notanpesima) July 25, 2023

POR QUÉ TE FUISTE FRAN GARCIA, TE NECESITAMOS AHÍ PARA QUE LE BAJES LOS HUMOS A ESTE WEÓN DEL BAMBINO, VUELVEEEEEEE #GranhermanoCHV #GranHermanoChile #GranHermano pic.twitter.com/Jo9ZRyJtpx — 🍇; N I C O L E (@bubbleeeexx) July 25, 2023

Me encantó ver cómo la Fran GH ayudó a la economía nacional al hacerse un par de chalas, unas cuantas maletas y otro par de cinturones con el weon sin asunto de Bambino #GranHermanoChile #GranhermanoCHV — Camilo B. | Producción al 3331 (@camilobarriosf) July 25, 2023

lo lograron, finalmente lo rompieron, finalmente ganaron.

destrozaron a alguien, alguien que siempre estaba contento, alguien que amó con todo su corazón.

ustedes se llevaron su felicidad

#GranhermanoCHV pic.twitter.com/crM4HQOu6F — cata 🦦 (@lyjiminn) July 25, 2023

Q lata q traten tan mal a los invitados. Bambino es humano y se equivocó, tengo a mi perrito y es mi hijo pero no x eso puedo crucificar a alguien x tirar una talla desafortunada. Les aseguro q esto no lo va a superar nunca xq sabe q se farreo la oportunidad. #GranHermanoChile — Carolina Eltit (@caritoeltit) July 25, 2023

De esta forma, Bambino se enfrentó con la realidad y también con Fran García Huidobro, quien no perdonó sus actitudes en Gran Hermano.