“Si fuera un hombre sería muy distinto”: Fran García-Huidobro se refiere al acoso de Fran Maira hacia Lucas Crespo

La insistencia de Fran Maira para que Lucas Crespo le dé un beso y le conceda un remember, incluso ha causado que surja una campaña en redes sociales para denunciarla en CNTV. Y es que, según los internautas, la conducta de la rubia raya en el acoso. Debido a que la blonda ha buscado incluso por la malas que el tiktoker pase tiempo con ella.

Y estas conductas de Fran Maira se desataron aún más cuando Lucas Crespo empezó a pasar tiempo con Constanza Capelli durante la fiesta del viernes. “Queríamos saber, ¿qué se siente pasar de un Ferrari por un Twingo?“, le comentó en algún momento la rubia al tiktoker ABC1.

Ante lo que este último, sin seguir su juego, le respondió: “La verdad jamás tuve un Ferrari, a lo más pude pasear con él en algunas oportunidades. Fue prestado, tal vez… Y de ahí en adelante decidí que era mucho más saludable y cómodo andar a pie o en bicicleta“.

Esto provocó que Fran Maira acosara aún más a Lucas Crespo, y le dijera que “pensé que eras un hueón diferente. Eres un hueón, no sé, te encuentro raro. No me interesa. Te pasaste de los límites y faltaste el respeto. A mí me tratas como las hueás en mi cara. Se contradice con todo lo que haces, me dejaste en claro cómo eres. Son millones de actitudes que has tenido estas tres semanas“.

“Lo que está Fran no es bueno”

Más adelante, Fran García-Huidobro, frente a la insistencia de sus seguidores para que se pronunciara sobre el acoso de Fran Maira hacia Lucas Crespo, opinó que “mis opiniones las tengo, por supuesto, pero trato de guardarlas para el programa de televisión“.

“Tengo una opinión sobre lo que está pasando con Coni, con Fran, con Trini y con Maite. La placa ya está lista. Ustedes deben votar por quién quieren que se vaya. Yo ahí no me puedo meter, no quiero“, añadió.

Luego, la Dama de Hierro agregó: “Sí me parece que lo que está haciendo Fran no es bueno, no me lo parece. Me parece que no está bien. Si fuera un hombre sería muy distinto. En eso les doy absolutamente el voto“.

Mientras que, finalmente, en Twitter, Fran García-Huidobro expresó que “desde el amor profundo les recomiendo que no se tomen Gran Hermano tan en serio…. Es un reality, con buen@s y mal@s, pero, ¡un reality! Ni más ni menos. Pero sigan viéndolo. Buenas Noches“.