“Me pidió perdón”: Fran Sfeir desclasifica que estuvo distanciada durante años de su papá

Fran Sfeir y Juan Pablo Queraltó fueron unas de las parejas que protagonizaron las grabaciones del episodio de La Divina Comida que se emitirá este sábado. En el programa, ambos hablaron acerca de cómo se conocieron, de sus hijos y de lo que tienen en común.

Acerca de lo último mencionado, Queraltó dijo que “siento que con la Fran nos unen cosas, como una infancia solitaria, de papás separados y muy pegados a nuestras mamás“.

Tras ello, Fran Sfeir habló sobre su historia y su familia. “Mi papá vivía en Estados Unidos. Siempre fui artista, pero nadie respondía a ese instinto. Salí del colegio y estudié arquitectura”, expuso.

La relación padre e hija entre Fran y Alfredo Sfeir

Más adelante, la conductora de TV+ reveló que fue tras que su papá, Alfredo Sfeir, se metió en la política, que empezaron a ser más cercanos. “Es que eso fue muy interesante en mi historia porque no hablaba con mi papá hace años. No era feliz, así que decidí revelarme y cortar todo“, contó.

“Me fui de Chile y dejé una carta donde explicaba que esto no es lo que quería para mi vida. Pagué actuación y me puse a grabar mis canciones. Vine a Chile y mi papá era candidato presidencial, y me pide que haga el jingle y lo hice. Me pidió perdón y fue increíble como me fui ganando su respeto y su admiración“, añadió.

Los hijos de Queraltó y Fran Sfeir

Posteriormente, Fran Sfeir se refirió al nacimiento de sus hijos. “Nosotros pensábamos que no podíamos tener hijos, toda la vida me dijeron que no podía tener. Hice un tratamiento, congelé óvulos. Fueron varias conversaciones que tuvimos con Juan Pablo hasta que dijimos, démosle y salió a la primera“, relató.

Finalmente, Queraltó comentó cómo enfrentan sus hijos el hecho de tener dos padres que son famosos. “El mayor sabe, entiende la situación (…) Yo siento que Amador y Clemente, que es muy chiquitito aún, entiende como natural que a los papás les pidan fotos“, cerró.