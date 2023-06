“El señor se baja acá”: Juan Pablo Queraltó recordó cuando el expresidente Piñera lo bajó de su auto

Juan Pablo Queraltó fue uno de los famosos que se hizo presente en las últimas grabaciones de Podemos Hablar. El conductor de Sabingo fue uno de los invitados del episodio que se emitirá este viernes del programa conducido por Jean Philippe Cretton. Una instancia en la que habló sobre diferentes temas.

Y entre las anécdotas que recordó, está la vez que entrevistó al expresidente Piñera y este lo bajó de su auto en un sector lejano. “Esto fue en la época de SQP radio, en este tiempo estaba el pelado Cantín, que era el editor del programa. Y en el Trece apareció la biografía del Negro Piñera donde yo en esa época era reportero”, contó.

“Al otro día me mandaron a una conferencia de prensa a preguntarle al presidente del partido de Renovación Nacional (Sebastián Piñera) la biografía del Negro Piñera“, añadió.

“El señor se baja acá”

Tras ello, Queraltó entregó detalles acerca de cómo transcurrió la entrevista. “Yo en esa época era un universitario y fui. De repente se abre el ascensor y aparece el Sebastián Piñera para realizar la conferencia. La termina y yo me acerco a hacerle las preguntas. Y me dice: ‘acompáñame y súbete al ascensor’“, relató.

“Yo comienzo a preguntarle y él me respondía todo, pero faltaban preguntas que hacer, por lo que me dice: ‘súbete a mi auto’“, complementó.

Luego, prosiguió con la historia: “Ahí estaba su chofer, dos personas, el presidente más y yo. Donde yo me desubiqué, me puse muy latero preguntándole de su hermano. El rumbo lo desconocía. Era una carretera, no sabía dónde estaba y Sebastián se enojó un poco y le dice a su chofer: ‘El señor se baja acá (por Juan Pablo)‘“.

Finalmente, Juan Pablo Queraltó expuso que el exmandatario lo abandonó “en medio de la nada, en una carretera a orillas del camino. Yo llamé al pelao Cantín y le digo ‘conseguí la entrevista, pero no sé dónde estoy’. Y caminé hasta que encontré un cartel que decía: ‘Salida no sé cuánto, aeropuerto’. Así que me mandan un taxi y yo varado en la nada“.