Fue el 17 de julio, en Círculo Central, que Mauricio Israel dio a conocer que Arturo Vidal se encontraría en un difícil presente económico. Además, debería la pensión alimenticia de sus tres hijos, por lo que su expareja, María Teresa Matus, estaría preparando una demanda al respecto. Y ante esto último, una prima del futbolista arremetió contra Marité.

En Círculo Central, Mauricio Israel señaló sobre el complejo momento económico de Vidal, que “lo más delicado es que su esposa Marité Matus, o su exesposa, le está reclamando que hace 5 meses no recibe pensión alimenticia. Es más, con el dinero que ella recibía se estaba construyendo una casa en Chicureo”.

Luego, agregó sobre Marité Matus que “ella no había querido hacer público esto porque su papá trabajaba con Arturo Vidal. Pero llegó un momento en que con un ‘arreglín’ a toda la gente que trabajadora de Vidal, más de 140 personas, los contrataron por tres meses para después despedirlos. O sea, los contrataron y para darles una indemnización baja, los despidieron“.

“Y ahora se viene una demanda de pensión de alimentos tras Arturo Vidal. Lamento profundamente entregar esta información“, añadió después.

La prima de Vidal arremetió contra Marité Matus

Ante esta posible demanda de Marité Matus, una prima de Arturo Vidal, llamada Araceli Barra, se dirigió en duros términos contra la expareja del futbolista chileno. “Las dos sabemos cómo son los cosas, ¿verdad? Entonces, o te dejas de hacer la pobrecita y dejas de hablar del padre de tus hijos, quien jamás se ha referido a ti, porque cuida la salud mental de sus hijos. Cosa que tú no haces“, declaró.

“Y aún, aunque me eche a toda la familia encima, seré yo quien hable y diga cómo eres de verdad, y lo que realmente pasa. ¡Tú eliges! Hasta ahora, nunca me he metido en nada, pero para con tu victimización. Porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie“, complementó, en una storie rescatada por Contigo en la mañana.

Finalmente, dirigiéndose a María Teresa Matus, Araceli Barra expresó: “No me mandes frases elevadas, porque te conozco y sé cómo eres en verdad“.