“Son todos mitos”: Mauricio Israel se refiere a las veces que lo han funado en televisión

En los últimos meses, a varios les llamó la atención el regreso de Mauricio Israel a la televisión chilena. Tras su ida a Israel y todos los rumores como también antecedentes que aparecieron acerca de su manejo económico y sus relaciones, su perfil mediático parecía que había quedado en el pasado. Sin embargo, TV+ lo recibió y le dio un hogar televisivo.

Ante estos rumores que aparecieron sobre él, Mauricio Israel habló en Not News con Nicolás Larraín. “Pero si fueron errores económicos (…) Es que esas son todos mentiras. Son todos mitos. Entonces, cuando tú empiezas a generar mitos, y yo no tenía como defenderme, estaba fuera de Chile“, afirmó.

“Oye, el primer mito que inventaron es que yo me había ido a cosechar papas a un kibutz. Entonces, ¿lo entiendes o no? Y después apareció en un programa de televisión en el Mega, ‘el matrimonio de Mauricio Israel en Israel’. Y aparecían unos religiosos vestidos de negro y ‘ese es Israel casándose’. O sea, ya paren“, añadió.

La vez que Pamela Leiva lo “canceló”

En la entrevista, el panelista de Sígueme y te sigo también ahondó en la ocasión que Pamela Leiva habló negativamente de él en Podemos Hablar. “No entiendo por qué a alguien como él se le sigue dando un espacio… Una persona que está comprobado, que dejó hijos, que fue muy bullado todo lo que pasó“, dijo entonces ella.

Frente a esto, Mauricio Israel planteó que “las redes sociales están demasiado violentas. Pero además en Chile, y es una de las cosas que más me dolió, fue lo que hizo Pamela Leiva. Y yo se lo dije. Ya me había cancelado antes el Copano chico, el que no existe“.

“Y después aparece Pamela Leiva en un programa de televisión donde dice ‘yo no entiendo como él puede estar en televisión’. Yo creo que no hay nadie en el mundo que pueda dirigirse con el poder de decir ‘tú puedes, tú no puedes’. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo una persona me va a cancelar de esa manera?“, adicionó y cerró.