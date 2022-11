“Siempre el culpable es el papá”: Mauricio Israel responde a su expareja por pensión alimenticia

El lunes 28 de noviembre, Mauricio Israel contó en Sígueme y te sigo su versión acerca de sus responsabilidades parentales con respecto a su hija. Esto luego de que su expareja, Marisol Gálvez, afirmara que hace tiempo que él no ve a su hija y que además lo que paga en pensión alimenticia no es lo suficiente para una adolescente de 15 años.

“Desde que él llegó a Chile en diciembre del año pasado, no la ha visto (…) Sarita lo único que quería era verlo, pero estaba muy nerviosa y le daba nervios juntarse sola con él. Eso él no lo entendió, pensó que desconfiaba de él y ahí quedó la escoba“, fue parte de lo que dijo Marisol en conversación con Publimetro.

Y luego, agregó: “De mí, él siempre habla pésimo, pero yo quiero dejar en claro que nunca le he prohibido verla, nunca”.

Mientras que, sobre la pensión alimenticia que paga Mauricio Israel, Marisol Gálvez señaló que “hasta el día de hoy no hay una pensión establecida. Mauricio le da un monto que, él o la familia, no sé quién, decidió darle esa cantidad. El problema es que no alcanza (…) Ahora ella es adolescente, tiene otras necesidades“.

Los nuevos descargos

En Sígueme y te sigo, el periodista deportivo se tomó varios minutos para entregar su punto del caso y además hacer un mea culpa. “Mi principal pecado en todo esto, es haber estado lejos de mi hija. Ese es mi principal pecado y yo lo asumo… No solamente lo asumo, me duele. Me duele como hombre, me duele como papá, me duele como ser humano. Me duele“, afirmó.

“Yo a mi hija no la puedo ver. Porque en esta historia, en estos 15 años, hay informes psicológicos. Hay denuncias por violencia intrafamiliar en contra de la Sara, no por mí. Hay intervenciones a la madre y a la hija. Por lo tanto, no hay una estabilidad emocional y psicológica que hoy me permita a mí insertarme de vuelta en la vida de mi hija”, complementó después.

En conversación con el panel del programa de TV+, Mauricio Israel aseguró que su expareja lo ha denunciado a él y a varias de sus exparejas por violencia intrafamiliar. Pero tanto en su caso, como en el de otros, sin poder comprobarlo ante la justicia. Y que, por ello, teme que al ir a buscar a su hija a su casa, ella lo vuelva a denunciar.

“Yo voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Pero quiero hacerlo en un entorno seguro, para ella. (…) Mira lo que estoy haciendo acá. Estoy asumiendo que he fallado como papá. He fallado como papá en la ausencia. Pero no puedo, créeme que no puedo“, lamentó el periodista de TV+.

El dinero que aporta mensualmente a su hija

Más adelante, se refirió a las críticas de Marisol a la pensión alimenticia que entrega. “Ella tiene todo el derecho de ir a los tribunales de justicia si considera que no le alcanza. O que el monto es pequeño (…) Uno siempre quisiera dar más. Pero yo le doy la mitad de lo que yo recibo. Y obviamente, más. Yo no gano una gran cantidad de dinero“, afirmó.

“Pero lo que le doy, es lo que conscientemente como papá hago el mayor esfuerzo para que mi hija tenga todas sus necesidades cubiertas“, complementó después.

Tras ello, el conductor de Círculo Central se desahogó. “Siempre el culpable es el papá. Siempre la culpa de todo es el papá. ‘La niña no tiene Isapre’, ‘ah, es que el papá no le quiere pagar Isapre’, no, es que las cosas no son como las dicen. Entonces, yo ya me cansé de que siempre me estén culpando y yo no tenga derecho a defenderme“, manifestó.

Finalmente, Mauricio Israel expuso sus anhelos con respecto a su hija. “Si tú me preguntas a mí qué es lo yo quiero. Yo quiero tener a mi hija conmigo. Me encantaría poder criarla, entregarle valores“, concluyó. Todo esto mientras su hija y su expareja veían el programa desde su hogar.