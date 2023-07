Hace seis meses, Shakira causó revuelo al lanzar junto a Bizarrap la Music Sessions #53. Una canción que rápidamente sumó millones de reproducciones y se convirtió en un himno para muchas mujeres. De hecho, hasta la fecha, el tema acumula más de 585 millones de reproducciones en YouTube.

Y acerca de este hit mundial, la cantante colombiana se refirió en Primer Impacto. “No pensé que iba a ser tan emblemática. Eso no me lo imaginaba“, afirmó en el programa en Univisión.

Una instancia, en la que Shakira reveló que la canción con el DJ y productor argentino casi no sale. “Mucha gente alrededor mío y de mi equipo me decían: ‘No, no vas a sacar esa canción Shakira’, ‘¿Pero cómo vas a sacar esa canción?, ‘¿Pero qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra’“, expuso.

“Yo ‘no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública. Yo soy una artista y tengo que realmente expresarme. Expresar lo que siento, cómo lo siento y sublevar esas emociones. Es que no tengo otra manera de hacerlo. Y esa libertad de expresión no es negociable’“, añadió.

“Es cuando más mujer me siento”

Más adelante, Shakira habló sobre cómo se ha fortalecido últimamente su figura como referente de muchas mujeres. “Ahora más que nunca, y en estos momentos de tantos desafíos que me han tocado vivir, es cuando más mujer me siento. Más he entendido el significado de ser mujer. Y me siento representada en tantas mujeres también”, expresó.

“Yo sé que hay muchas que se sienten, quizás, identificadas conmigo. Pero el sentimiento es mutuo, es recíproco. Me siento hermanada con tantas mujeres allá fuera que han pasado lo mismo que yo. O situaciones hasta peores, de todo tipo“, complementó.

Finalmente, Shakira señaló que está “contenta con los resultados. Contenta con el recibimiento del público, de la gente, que han estado ahí animando todo el tiempo. Creo que tengo a los mejores fans del mundo. Realmente son impresionantes mis fans. Son lo más lindo. Me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden. Me siento tan arropada por ellos“.