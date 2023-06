“Mi hogar se desmoronaba”: Shakira revela que se enteró de la “traición” de Gerard Piqué mientras su padre estaba en la UCI

Más de un año se cumplió de una de las separaciones que sacudió el mundo de la música y del fútbol: Shakira y Gerard Piqué informaban el 4 de junio de 2022 el fin de su relación tras más de una década y dos hijos en común.

Sin embargo, y pese al dolor que esto significó en su vida, la artista colombiana supo salir adelante, donde el recordado “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“, se convirtió en un verdadero himno.

En ese contexto, la cantante conversó con la revista People, donde reveló que se enteró de la “traición” de Piqué mientras su padre se encontraba internado en la UCI tras sufrir un accidente.

“[Mi papá] fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente“, partió relatando.

“Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba“, sostuvo Shakira, agregando que “me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”.

“[El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, añadió.

En esa línea, la colombiana dio cuenta de que la recuperación de su padre “ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”.

También abordó la relación con sus hijos en medio de esta situación. “Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida”, declaró, añadiendo que “me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”.

Finalmente, la artista aseguró que “la música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”.

“Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo“, cerró.