¿Nuevo romance? Revelan los jugados joteos de Pato Laguna para conquistar a Raquel Argandoña

Es uno de los coqueteos más inesperados del último tiempo en farandulandia. Uno que incluye nada menos que a Pato Laguna y a Raquel Argandoña.

Adriana Barrientos fue la encargada de revelar una extraña relación, en la que el modelo incluso le habría pedido que le haga gancho con la animadora.

Un hecho que llegó a tal punto que desató los celos de Félix Ureta y terminó con un gran escándalo, tal como lo aseguró la maniquí en el espacio del cable.

“Hace un tiempo atrás hubo un caballero modelo, muy famoso chileno, que durante mucho tiempo había puesto los ojos en Raquel. De la tele, musculoso, 1.90, de los que salen a la calle y les piden autógrafos”, partió diciendo la Leona, a modo de pistas.

¿Pato Laguna y Raquel Argandoña?

Luego, la panelista indicó que “yo le cuento a Raquel que esta persona me ha preguntado varias veces por ti, y ellos había compartido un par de almuerzos juntos porque coincidieron en un programa de televisión”.

Incluso, Barrientos contó parte de lo que le decía el ex de Yanina Halabi sobre la Quintrala: “Félix era mi compañero de tenis, pero la verdad es que no me importa, los ojos azules de la Quintrala me gustan. Yo por Raquel me la juego. Adriana, dile que vayamos a tomar un trago”.

Debido a esto, la modelo intentó hacer de Cupido. Sin embargo, todo culminó de la peor forma, ya que la mamá de Kel Calderón terminó bloqueando al galán de sus redes sociales, debido a Ureta.

“Tiempo después mi vecina me cuenta: se escuchan gritos en el departamento de Raquel, Félix le grita a Raquel ‘bloquea al Pato Laguna, te vi la conversación, o lo bloqueas o me voy de tu vida'”, le habría dicho el pololo a Argandoña, dejando hasta ahí cualquier intento de salir con el jugado pretendiente.