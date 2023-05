“Lo pasé increíble”: Raquel Argandoña habla de su encuentro con Félix Ureta en Madrid

Fue en un live de Que te lo digo, que Sergio Rojas afirmó que Raquel Argandoña y Félix Ureta “tomaron un vuelo a las 11:20 horas con destino a Madrid, esto fue el día sábado, van muy contentos (…) Ellos supuestamente habían terminado“. Un rumor, al que la Quintrala se refirió en Tal Cual.

“Mi viaje fue bastante místico. Mi objetivo era el Lourdes y fui. Oye, increíble“, dijo la Raca al comienzo sobre su vacaciones en Europa, para las que viajó desde Santiago a Madrid y Madrid a París. Allá en Francia, llegó a la casa de una amiga. Mientras que en España se encontró con amigos y su expareja.

“Yo llegué a Madrid sola (…) De ahí recorrí Madrid, que me encantó… y todo eso. Es que hay mucho chileno en Madrid. Mucho chileno en Europa (…) Creo que fue un viaje espectacular, me lo merecía 100%. Y lo disfruté a concho“, relató Raquel Argandoña acerca de su estadía en España.

Ante lo que Patricia Maldonado le preguntó: “¿Sexo, por ejemplo, tuvo?“. Sin embargo, la Quintrala decidió pasar de largo con la pregunta de su amiga. “No, eso no me gusta hablar. Es una desubicación (…) Tuvo todo. Cuando uno dice ‘tuvo todo’, tuvo todo. Lo pasé increíble“, respondió.

“Coincidimos”

No obstante, Paty Maldonado insistió: “O sea, ¿quiere decir que en Europa tiene una persona que le practica pim pirim pim pirim pim pimp?“. Y frente a esta clara referencia a Félix Ureta, Raquel Argandoña aseguró que “coincidimos. Maravilloso (…) En Madrid“.

Y ante las burlas de Viñuela y Patricia Maldonado, sobre este “casual” encuentro con su Félix Ureta, la Quintrala aseguró a que a una persona conocida allá “te la encuentras, aunque tú no lo creas, te la encuentras. Lo pasé increíble“.

Posteriormente, Raquel Argandoña afirmó que está “soltera, sigo siendo soltera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra“. Y que su expareja es hoy un amigo con ventaja. “Es que yo no soy promiscua. Yo nunca he sido promiscua“, explicó.

Finalmente, acerca de Félix Ureta, Raquel Argandoña, sostuvo que “yo después me enteré de que él estaba allá (…) Tenemos amigos en común. Y ellos me recomendaron el restaurante, al que después fui con mi amiga“. Y contó que su reacción cuando lo vio fue “¡Oh! Qué casualidad“.