“¿Esa señora en verdad será feliz?”: Benjamín Lagos arremete sin filtro contra Fran García-Huidobro

Benjamín Lagos fue el protagonista del último episodio del Carpool del canal Vamo a Calmarno de YouTube. El exchico reality, que fue el primer eliminado en Gran Hermano Chile, aprovechó la instancia para desahogarse contra Fran García-Huidobro, luego de que ella lo criticara y tuviera una tensa discusión con su manager en televisión.

“Si bien no tengo nada personal contra la señora y le deseo lo mejor en su vida, también le hace falta mirarse al espejo. Y de verdad decir, cuando llegue a su casa, cuando su hijo le salude ‘hola mamá, ¿cómo te fue?’, ‘bien, hoy día hice concha a dos pendejos y les cagué la vida a sus familias, tirándomelas a todas encima’. ¿Esa señora en verdad será feliz?“, comentó el joven de 23 años al principio.

Luego, agregó: “¿Esa señora en verdad llegará a su casa diciendo ‘me encanta hacer bolsa a la gente en televisión y nunca hago mea un culpa de por qué me ha ido tan mal en mis matrimonios, en mi vida’? Porque si ella se siente con el derecho de hablar de mi vida personal, yo ahora me siento con el derecho de hablar de la suya”.

“Quizás por eso no le ha funcionado las cosas en su vida. Quizás sí, y lo lleva de la mejor manera en su vida. Pero si yo la veo que cada 10 minutos tiene que salir a fumarse un cigarro por lo estresada que se siente, por su pega, por su situación“, añadió después.

“Que haga un mea culpa”

Más adelante, el primer eliminado de Gran Hermano Chile se refirió a Joaquín Rodríguez, más conocido como NineTeen Eleven, el hijo de la Dama de Hierro. “Tiene la misma edad que yo y a mí no me gustaría que mi mamá estuviera haciendo concha a todos mis pares. No sería una persona 100% feliz“, sostuvo.

Finalmente, dirigiéndose a Fran García Huidobro, Benjamín Lagos dijo: “Que se mire en el espejo, que haga un mea culpa antes de llegar y ponerse a tirar mierda de la manera más deliberada del mundo. Porque usted es una señora que de verdad tiene muchísimo potencial, es una gran comunicadora, tiene un tono de voz más fuerte que la chucha”.

“Puede comunicar hueás infinitamente positivas a la gente. Pero se dedica a hacer bolsa en un canal de reality, por la chucha“, adicionó y cerró.