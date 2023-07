Amigo de Alessia destruyó su participación en Gran Hermano: “Ganaría como mejor actriz”

No le gustó. A Tomás Celis no le pareció que su gran amiga, Alessia Traverso, no hablara muy bien de él y sus compinches en la vida real adentro de Gran Hermano.

Por eso, el joven decidió lapidar a la viñamarina en un live de TikTok, donde hizo fuertes declaraciones sobre su participación en el reality de CHV.

Todo partió porque la chiquilla sostuvo una conversación con Bambino, su enamorado en el encierro, respecto a sus amigos en el exterior.

Y, como ambos saben que son de distintas clases sociales, las preguntas del futbolista apuntaron a esto. “¿Los amigos que tenis son muy cuicos? ¿Se mantienen solos o ocupan el auto del papá? ¿Se compraron el departamento solos o viven con los papás?… Por último, ‘mantiénete’ solo si eris cuico así”, le dijo.

Alessia y el fin de su amistad post Gran Hermano

Entonces, la ex The Voice le dio la razón a su pareja, manifestando que “son mantenidos, totalmente”, en lo que se tornó una conversación un tanto incómoda.

Una imagen que Tomás vio en TV, causándole furia total. “Sabes qué, sinceramente, yo he sido muy buen amigo. Yo me quedo con eso. He sido muy buen amigo”, indicó de entrada.

Luego, señaló que “era su amigo, ya no. Porque esa h… no se hace… Yo acá afuera la he defendido por cielo, mar y tierra con toda la gente que se ha acercado a hablar pestes de ella”.

Sin embargo, luego lanzó la declaración más devastadora sobre su ahora examiga: “Si estuvieran midiendo los Oscar, ganaría como mejor actriz”.

Último minuto: alessia lo pierde todo, su mejor amigo dijo “si estuvieran midiendo los oscars ganaría como mejor actriz” y que se deja influir por todos en especial por bambino #GranHermanoCHV pic.twitter.com/zatra9KCWU — 🦋 (@iamnotboluda) July 11, 2023

De esta forma, Tomás dejó claro que, cuando Alessia salga del encierro, las palabras que emitió en Gran Hermano la condenarán afuera. Al menos con el fin de su amistad.