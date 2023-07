“Creo que es necesario para mí”: Trini explota en llanto y revela su verdad en Gran Hermano

Un capítulo de alto impacto será el que se emitirá esta noche en Gran Hermano y en su espacio satélite, Espiando la Casa, con Diana Bolocco.

Esto porque Trini revelará un secreto a sus compañeros, del que mucho se ha especulado afuera y que ahora se conocerá dentro del encierro.

Así, en formato estelar se sabrá la confesión de la azafata, que este martes no lo pasó nada de bien en la casa estudio, debido a sus conflictos con Maite, Vivi y Fran.

Es que la joven acusó burlas de parte del trío de “víboras”, como las bautizaron en redes sociales. Y, debido a esto, lloró amargamente en el confesionario.

Trini y la revelación de Gran Hermano

Así, la participante llegará a la íntima instancia con el Big Brother, donde se desahogará entre lágrimas. “Gran Hermano, te quiero hacer una pregunta… no sé si me equivoqué con la situación que pasó, pero me siento muy mal”, partió diciendo en un adelanto al que tuvo acceso ADN.

Esto en referencia a su descompensación luego de que Vivi y Maite le hicieran bullying mientras ella estaba con Mónica, acurrucada en el sillón.

La MAITE si se estaba burlando de la Trini… Vivi no cachooo.. penso que era por el cxlooo de la Fran, por esoo la maite le dijo ‘no no era eso’#GranHermanoChile #GranHermanoCHV pic.twitter.com/BkTWoMed9F — Kade Stark (@Ysn_Dz) July 11, 2023

“Es como una acumulación de cosas, ayer cuando llegó el Bigotito no podíamos tocarlo porque las dos se fueron a gritar ‘que no pueden, que no avances’ y siempre apuntando con el dedo, gritándote. Y ahora burlándose de mí, ya pasó una vez que se burlaron de mí anteriormente”, contó posteriormente a sus amigos de la Familia Lulo.

Frente a esto, en el confesionario, la azafata expresó que “creo que es necesario para mí que mis compañeros entiendan por qué a veces soy tan insegura… ¿Crees que debería guardar la calma, calmarme, o quizás contarle a mis compañeros mi historia porque quizás ellos no saben?”.

Una declaración que se da luego de los reiterados rumores de que en la casa estudio existiría una concursante trans que, con el correr de los días, podría revelar su situación.

De esta forma, solo habrá que esperar para saber qué dirá Trini finalmente la noche de este marte. Un capítulo imperdible de Gran Hermano que, de seguro, cambiará el curso de las cosas.