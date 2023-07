“Un entrenador muy malo”: Sonia Isaza arremete contra Sampaoli por suplencia de Arturo Vidal

Recientemente, Arturo Vidal y Gary Medel se reunieron en Río de Janeiro para compartir un almuerzo. Este encuentro fue posible debido a que Jorge Sampaoli, entrenador del equipo Flamengo, decidió no incluir al volante la lista de jugadores para el próximo partido contra Palmeiras en el Brasileirao.

El partido era de gran importancia, ya que Flamengo buscaba acercarse al líder de la competencia, Botafogo. De esta manera, se ejemplifica claramente cómo los días han sido complicados para el “Rey Arturo” desde el pasado 8 de junio, cuando tuvo una participación tardía en el partido contra Racing en la Copa Libertadores.

Esta pérdida de espacio en el equipo ha llevado a Arturo Vidal a evaluar su continuidad en el Mengao, debido a que actualmente tiene contrato vigente hasta diciembre. Por lo que, el futuro de Vidal en Flamengo sigue siendo incierto, pero su trayectoria y el nivel futbolístico que pueda alcanzar en plenitud física, lo han hecho un jugador deseado por varios equipos.

De hecho, se dio a conocer que el Inter Miami está interesado en el mediocampista chileno. Un club de la Major League Soccer, en el que ya se encuentran Lionel Messi y Sergio Busquet, dos jugadores con los cuales Arturo Vidal compartió camarín en su paso por el FC Barcelona. Lo que sería una razón para su hipotético arribo.

El descargo de Sonia Isaza

Una fan del futbolista que no se quiso quedar callada ante su falta de minutos en la cancha, fue precisamente su pareja, la colombiana Sonia Isaza. Esta modelo fitness no perdonó a Jorge Sampaoli por no darle más tiempo a Arturo Vidal con la camiseta de Flamengo en los últimos meses.

Un desahogo que soltó cuando uno de sus seguidores en una publicación, le preguntó: “¿Por qué Vidal no juega?“. Ante lo que Sonia Isaza minutos después respondió: “¡Porque hay un entrenador muy malo!“.