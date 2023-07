En Gran Hermano Chile se vivió una jornada de confesiones y reflexiones luego de la eliminación de una de las participantes. Tras la salida de Estefanía Galeota, los integrantes de la casa del reality llevaron a cabo una dinámica en la que contaron diferentes episodios de su vida. Y Constanza Capelli, reveló un recuerdo muy duro.

“Quizás ustedes no saben de mi última pareja, con la cual yo quería casarme, teníamos un compromiso juntos… No quise hablar de él porque es un tema muy complicado. Pero quizás le diría que me disculpe por todas las veces que le hice daño“, relató Constanza al comienzo.

“Sí lo quería y lo amé mucho, que ojalá que no dude de eso. Que sí hubo amor, simplemente no tenía la madurez emocional para llevarlo. Fue un momento complicado, y nada, que lo quiero mucho. Que yo sé que él tiene una nueva pareja y que le deseo lo mejor, que no dude del amor que le tuve“, añadió después.

Tras ello, le preguntaron si pensaron en tener hijos, ante lo que Constanza contestó: “Esto lo voy a contar porque creo que es un buen mensaje para afuera. Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo“.

“Cuando aborté me puse feliz”

Más adelante, la joven de 27, contó con más detalles sobre cómo fue el momento cuando decidió abortar. “Me acuerdo de que me puse a llorar. Él me abrazó, yo enseguida lo miré y le dije ‘yo no voy a tener este niño, lo voy a abortar y no me va a importar lo que tú pienses’. Pero él me apoyó, yo creo que él tampoco quería“.

Luego, agregó: “Él pensó que yo no quería porque era muy joven. Pero en verdad yo no quería porque nuestra relación era muy mala y yo sabía que yo iba a tener que cargar como madre el peso de tener que lidiar con él toda la vida. Y no es que sea una mala persona, sino que no funcionábamos bien. Hubiera sido injusto para ese niño nacer en un ambiente de mierda donde dos personas no se soportaban“.

“Cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mí y hacia el niño, hacia otra vida. Fue ir un paso más adelante de lo que podría haber sido una catástrofe. Sentí que alguien superior me estaba dando otra oportunidad“, complementó.

Finalmente, Constanza Capelli explicó por qué no optó por dar en adopción. “Sabemos cómo son los procesos de adopción, a veces son buenos a veces son malos. No me quería arriesgar. Tampoco quería estar embarazada. No quería lidiar con el embarazo ni con él al lado mío“, cerró.