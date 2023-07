El jueves 6 de julio, se vivió otro momento controversial en Gran Hermano Chile. En esta ocasión, cuando varios de los participantes se divertían y se empujaban alrededor de la piscina. Una situación, a la que se unió Francisco Arenas, quien empujó a Estefanía Galeota a la piscina cuando tenía puesto su micrófono.

Fue tras haber cometido este error, que quien es uno de los participantes más longevos del reality de Chilevisión, fue increpado por Viviana Acevedo. “Pero estaba con micrófono, pos Panchito“, le criticó la futbolista a Francisco, que más tarde sería nominado. A lo que él respondió: “Pregunté, ‘¿quién lleva micrófono?’ Nadie llevaba micrófono se supone para allá“.

Tras ello, Viviana insistió en cuestionar a Francisco y le señaló que “eso no te da derecho a empujarla“. Frente a lo que Francisco contestó: “A ellas no les da derecho a ir pa’ afuera a empujar a los demás (…) Ellas no estaban metidas en la cuestión“. Sin embargo, Viviana replicó: “Tú tampoco po“.

No obstante, Francisco lejos de ceder, y con un tono cada vez más a la defensiva, dijo: “¿Entonces para qué reclamas tú? (…) ¿Para qué se fue a meter?“. Ante lo que Viviana contestó: “Porque que quería jugar“. Instante, en el que Francisco sostuvo que “ya pos, yo también quería jugar y no me di cuenta de que tenía el micrófono. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema?“.

“No hay pecado“, respondió Viviana. “Ah ya, entonces, no me critiquí. Mírate tú primero“, arremetió Francisco. “Te estoy diciendo que hay que tener más cuidado, nada más. Para la próxima. Tampoco te estoy mandando al infierno ni nada“, planteó Viviana. “No estoy diciendo eso yo. Lo único que estoy diciendo es que hay que mirarse al espejo antes de criticar“, contestó Francisco.

Francisco nominado

Sin embargo, esto no acabaría ahí, ya que más adelante, el Gran Hermano convocó a todos los participantes. “A pesar de que recientemente le manifesté mi preocupación por el poco o nulo cuidado que tienen con sus respectivos micrófonos (…) Una vez más, estas reglas esenciales del juego han sido quebrantadas“, expuso la voz.

Luego agregó: “Ayer se produjo una situación en la que Francisco empujó a Estefanía, quien cayó al agua con su micrófono puesto. De modo tal que ha quedado dañado. Ya les había advertido con toda claridad que episodios como estos son motivos de sanción“.

“Francisco, te considero responsable del daño de este micrófono. Por lo tanto, he tomado una decisión: estás nominado. Además, Francisco te niego la posibilidad de ser salvado por la líder de la semana. Asimismo, he decidido aplicar otra sanción que involucra a toda la casa, la cual más tarde será comunicada”, añadió después el Gran Hermano.

Una sanción por la que Francisco que quedó nominado, y por lo cual expresó: “Asumo la responsabilidad (…) El error que cometí, ya se cometió“. Para finalmente, minutos después, manifestar que le “da vergüenza“.