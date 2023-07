La noticia sobre la hospitalización de Madonna ha generado gran preocupación entre sus seguidores alrededor del mundo. Según informó su representante, la icónica cantante fue tratada de emergencia debido a una grave infección bacteriana que la dejó inconsciente.

Aunque no se especificó la duración de su estancia en cuidados intensivos, se mencionó que su estado estaba mejorando y se esperaba una recuperación completa en su hogar. Recientemente, Madonna recibió el alta médica, pero se han revelado nuevos detalles sobre su estado de salud antes de su internación.

La habrían revivido con Narcan

Según fuentes de RadarOnline.com, la estrella del pop fue encontrada inconsciente el 24 de junio, lo que llevó a los paramédicos a administrarle Narcan, un medicamento utilizado para revivir a pacientes en casos de sobredosis y también en casos de shock séptico agudo, una condición que se cree que Madonna pudo haber experimentado.

En medio de esta situación, Rosie O’Donnell, amiga cercana de la cantante, ha confirmado que Madonna se encuentra bien y en proceso de recuperación después de la infección que puso en riesgo su vida.

La noticia de la hospitalización de Madonna ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con miles de seguidores expresando su apoyo. Y aunque aún no se han proporcionado más detalles sobre la infección bacteriana que afectó a Madonna, los informes indican que su recuperación está en marcha.

El estado de salud de Madonna previo a ser internada

En una nota de Daily Mail, en la que consultaron a dos médicos, estos indicaron que la artista estadounidense presentaba una salud debilitada antes de ser internada tras quedar inconsciente. Análisis que ambos realizaron luego de ver fotografías de Madonna durante su The Celebration Tour.

“Ella no se parece mucho a la Virgen —referenciando la canción Like a Virgin– que estoy acostumbrado a ver (…) Se ve delgada en las fotos. Ella no se ve bien, pero todo es relevante. Ella es una artista tan dedicada que me pregunto si no se sentía bien, pero luego se esforzó demasiado“, comentó el Dr. Thomas Moore, de la Universidad de Kansas.

Mientras que, el Dr. Stuart Fischer señaló: “Parece exhausta (…) los ensayos intensos y el estrés asociado con las actuaciones a gran escala son, sin duda, riesgos de inmunosupresión y problemas de salud no deseados“.