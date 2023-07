“Exhausta” y “delgada”: afirman que salud de Madonna venía deteriorándose antes de quedar internada

Desde que fue internada en el hospital de Nueva York, el estado de salud de Madonna ha sido una interrogante para sus fans, por el silencio que ha mantenido su familia.

Recordar que hace unos días su manager, Guy Oseary, comunicó que la diva del pop “desarrolló una grave infección bacteriana que llevó a una estadía de varios días en la unidad de cuidados intensivos”.

Incluso, varios portales señalaron que la cantante fue encontrada inconsciente en su residencia, generando preocupación en su fanaticada. Pero el pasado miércoles fue dada de alta.

El estado de salud de Madonna

En el medio Mail Online, dos doctores se refirieron al estado de salud de Madonna, señalando que se veía “agotada” y “delgada” tras revisar fotos de la cantante en los ensayos de su “The Celebration Tour”, que fue pospuesto.

El Dr. Thomas Moore, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Kansas, indicó que “ella no se parece mucho a la Virgen -referenciando la canción Like a Virgin– que estoy acostumbrado a ver”.

“Se ve delgada en las fotos. Ella no se ve bien, pero todo es relevante. Ella es una artista tan dedicada que me pregunto si no se sentía bien, pero luego se esforzó demasiado“, agregó.

“Problemas de salud no deseados”

Por su parte, el Dr. Stuart Fischer, quien tiene más de 40 años de experiencia médica, analizó una foto de la diva del pop cuando fue a visitar una exposición de Karl Lagerfeld, en Nueva York, días antes de ser internada.

“Parece exhausta”, dijo el médico. Y añadió que “los ensayos intensos y el estrés asociado con las actuaciones a gran escala son, sin duda, riesgos de inmunosupresión y problemas de salud no deseados”, declaró.

“Es responsabilidad del médico señalar esto. El hecho de que alguien sea una celebridad internacional no significa que sea invulnerable”, puntualizó.