“Los mato”: las amenazantes palabras de Adele a fans que lancen objetos al escenario

La cantante se hartó. La británica Adele lanzó un potente amenazas a sus fanáticos que osen lanzarle objetos al escenario durante sus presentaciones.

Es que la intérprete de Someone Like You se refirió a una especie de trend de redes sociales que se ha viralizado en los últimos días, videos en los cuales se observan a diversos artistas reaccionando a cosas que sus fans le tiran a escena.

Por ejemplo, a la estadounidense Pink! un fanático le lanzó las cenizas de su madre en una bolsa, a lo que la arista reaccionó: “No sé cómo me siento con esto”.

O también está el caso de Bebe Rexha, quien sufrió una lesión a causa de un teléfono que un fan le lanzó en pleno concierto, hecho que la dejó con un gigante moretón en su rostro.

Bajo ese contexto, Adele durante su espectáculo en Las Vegas, le habló al público presente en el Caesar’s Palace: “¿Han notado cómo la gente olvida que está en un concierto y empieza a tirar mierda al escenario? Ni se atrevan a tirar algo al escenario porque los mato”.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

— Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023