James Corden dijo adiós a Carpool Karaoke en emotivo episodio junto a Adele

“Carpool Karaoke“, el reconocido espacio del show de James Corden, “The Late Late Show” de CBS, llegó a su fin este lunes, todo esto en medio de un sentido episodio capítulo en el que Adele también fue protagonista.

En el episodio, la intérprete de Someone like you fue a buscar al presentador a su casa, y lo despertó con un estruendo de platillos. Luego, la cantante y el comunicador recorrieron las calles de Los Ángeles, coreando algunos de los éxitos de la británica, y contando algunos momentos especiales del programa, como sus inicios en la conducción del show en 2015.

“Lo que más me preocupaba era cómo íbamos a conseguir invitados, no podíamos agendar a nadie”, dijo James a la cantante, rememorando haber sido rechazado por muchos artistas para “Carpool”, todo esto, hasta que Mariah Carey aceptó la invitación.

La sentida conversación de seis horas

Los británicos también recordaron una sincera conversación que mantuvieron hace años, la cual duró seis horas, y que inspiró a la artista a escribir su tema “I Drink Wine”.

“Era todo lo que había estado sintiendo durante ese día. Me sorprendió cómo te las arreglaste para tomar todo lo que sentía y ponerlo en un verso”, dijo el también actor a la cantante.

“Fue el primer año en el que sentí que tenía que ser responsable como adulta”, reveló Adele entre lágrimas.

“El año anterior había dejado a Simon (Konecki), pero tú, Jules y los niños fueron tan buenos cuidándome”, le dijo a James.

Cabe destacar que fue en abril de 2022 cuando el inglés expuso que dejaría la conducción de “The Late Late Show”, cuyo último capítulo se emitirá durante la jornada del jueves y tendrá a Will Ferrell y Harry Styles como invitados.