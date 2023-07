Benjamín Vicuña cuenta cómo habla con sus hijos de su fallecida hija Blanca: “Es natural”

Hace unas semanas, el actor Benjamín Vicuña fue el invitado de Martín Cárcamo en el programa De tú a tú de Canal 13, donde conversó de varios temas de su vida, de cómo ha llevado la soltería y de su libro dedicado a su hija Blanca, instante en el que fue interrumpido por Magnolia, una de las hijas que tiene con la también actriz Eugenia “China” Suárez, y quien de la nada le preguntó si es cierto que ella se parece a Blanca, hecho que lo dejó visiblemente emocionado.

“Papá, ¿no que Blanca es parecida a mí?“, le preguntó Magnolia, ante lo cual él solo atinó a contestarle que efectivamente “Blanca es igualita a ti”. Después de eso la niña se fue tranquila y Vicuña le hizo un gesto con los ojos a Cárcamo, demostrando cómo le pegó ese pequeño diálogo. Y es que Blanca -fallecida en 2012 a los seis años- está muy presente en la vida del actor y su familia, tema del que habló en una entrevista radial en Argentina.

“Es natural para nosotros hablar de ella”

Fue en conversación con Catalina Dlugi, del programa Agárrate Catalina, donde fue consultado sobre la pregunta de Magnolia, ya que ese video se ha viralizado mucho en Argentina, ante lo cual Benjamín Vicuña respondió que ha intentado hablar de la forma más natural posible de Blanca con sus hijos.

“Me preguntan mucho por Blanca, ¿Qué le pasó?, ¿dónde está? y ¿por qué? una y otra vez. Yo he tratado con mis herramientas y las que me dieron en su momento los psicólogos de tratar de contestar lo mejor por su seguridad. Pero en esa nota quedó registrado algo que me emocionó”, explicó el actor.

Luego, sobre Magnolia agregó que “Magnolia me pregunta mucho por Blanca y es natural para nosotros hablar de ella como si estuviera con nosotros. Después de diez años estoy en una etapa de recordar con amor y así lo viven ellos, no con nostalgia”.

En tanto, el actor puntualizó también que está dedicado a cuidar de sus hijos, indicando que “trato de ser la mejor versión para mis hijos pero hago lo que puedo como padre con todas mis contradicciones y mi imperfección. Tenemos muy buen vínculo con sus mamás, se vuelve de todos los sitios si hay amor con los hijos“.