Benjamín Vicuña publica libro testimonial sobre pérdida de su hija Blanca: “Ha sido muy lindo lo que se genera”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Benjamín Vicuña, a raíz del lanzamiento de su nuevo libro, “Blanca, la niña que quería volar”.

La aventura literaria de Vicuña aborda la pérdida que tuvo hace 10 años de su hija, Blanca, y de acuerdo al reconocido actor nacional, “escribo desde un testimonial, pasando también por poesía y referencias en alusión al duelo”.

“Hay mucho más: tratar de entender cómo se transforma el dolor, cómo convivimos con eso y también cómo podemos empatizar los seres humanos con el misterio de la muerte, las cosas que nos pasan”, comentó.

Benjamín Vicuña y la creación de “Blanca, la niña que quería volar”

Para Benjamín Vicuña, “ha sido muy lindo lo que se genera” a raíz del lanzamiento de su libro. ¿Pero cómo surgió este trabajo?

Un posible antecedente de la obra son los posteos que el actor dedicaba a su fallecida hija a través de sus redes sociales. Algo que él define como “un vínculo epistolar con el cielo”.

“En eso hay una cronología de ver cómo fue pasando el proceso como un padre desde la negación hasta la aceptación y luego ir adaptándose a la idea, para finalmente convivir con ese dolor”, explicó.

Pero, sin duda que uno de los detonantes para escribir “Blanca, la niña que quería volar” fue el legado que generó la hija de Vicuña en las personas. “La partida de Blanca significó un remezón importante para muchos”, aseguró.

“A mí me pasa hasta el día de hoy, de estar en un aeropuerto o en lugares insólitos, que se me acerca una persona y me dice ‘el día que murió tu hija, nosotros nos agarramos como familia y dormimos juntos esa noche’… Hay algo de ella, un legado que incluso hoy veo que sigue viva en muchas personas”, relató.

¿Es un libro de autoayuda?

De a cuerdo al artista, debido a lo complejo de la temática que aborda, su testimonio no es de autoayuda. “No es de autoayuda ni de sanación tipo ‘sí, dale que se puede'”, aseguró.

“Es algo con lo que uno puede convivir, pero entiendo perfectamente a las personas que no pueden hacerlo y que deciden no seguir con su vida… cada uno hace lo que puede con lo que puede”, reflexionó.