Aylén Milla y su triste respuesta ante ganas de ser madre: “Otro duelo más”

Aylén Milla no lo ha pasado nada de bien en el último año. Esto debido a un complejo cáncer que ha enfrentado con gran valentía.

La argentina mantuvo por varios meses su enfermedad en silencio. Pero, hace algunas semanas, decidió transparentar su patología.

“Estoy atravesando por un estado de salud que mi diagnóstico es cáncer de mama bastante agresivo”, dijo.

Y agregó que “no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca”.

Aylén Milla y su nueva pena

Tras esto, hace algunos días, la trasandina comunicó que debió someterse a una cirugía. “Fue mastectomía parcial más ganglio centinela. Eso fue mi cirugía. Me siento bien de momento. Estoy en buenas manos”, dijo.

Eso sí, también aprovechó su reposo para confesar otro problema. Uno que le causó una nueva tristeza en todo este proceso.

“Llegaste a congelar tus óvulos? Espero no te incomode mi pregunta”, le dijo un seguidor, a lo que ella contestó que “lo intenté y no funcionó. No generé ovocitos. Hice el proceso, entré al pabellón y no pudieron obtener nada para congelar. Es otra de las tantas cosas tristes que me pasó a finales del 2022. Otro duelo más”.

Y reveló que “para quienes no saben, las personas que pasamos por quimioterapia tenemos un alto riesgo de quedar menopáusicas para siempre”.

“Mi sueño siempre fue tener 3 hijos propios y 1 adoptado, tal vez no sea esa mi misión en esta vida”, añadió con evidente pena.

Luego, señaló que, tras experimentar esta enfermedad, sus sueños cambiaron completamente. “No quiero nada de lo que tenía antes. Quiero re-estructurar toda mi vida, mis metas, mis sueños. Ya no quiero metas a largo plazo, solo vivo el presente, pues es todo lo que aprendí que tengo. La futurología y la utopía quedaron en el olvido. Sin expectativas. Mi sueño es vivir en paz y armonía, con salud y seguridad”, cerró Aylén Milla.