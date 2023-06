“Estoy en buenas manos”: Aylén Milla revela que fue operada en su mama debido al cáncer

Fue hace más de un mes, que Aylén Milla reveló a través de una transmisión en Instagram que tenía cáncer de mama. La modelo y ex chica reality había utilizado previamente pelucas y otros accesorios para ocultar su enfermedad, la cual finalmente quiso contar a sus seguidores. Padecimiento, por el cual, recientemente fue operada.

A raíz de esta enfermedad, que es un cáncer de mama bastante agresivo, Aylén Milla lleva 16 quimioterapias en el cuerpo. Y recientemente, se sometió una cirugía en su mama para extirpar el tumor que afecta a su organismo.

Un procedimiento en el pabellón, que la ex chica reality anunció el 20 de junio, a través de una storie en Instagram. “Desde muy temprano puras consultas y decisiones por mi cirugía que se viene. Hoy es un día largo y complejo“, expuso entonces.

Se sometió a una mastectomía parcial

Más adelante, en medio de los trámites necesarios para su operación, la modelo reveló que conoció a una niña que la conmovió. “Una princesita más fuerte que yo y más chiquito me regaló esta pulserita con una carta hermosa que guardo en mi corazón para siempre. Y me da fuerza esta semana“, expresó.

Tras ello, subió otra storie, donde expuso que ya dio inicio a su intervención quirúrgica. “Empezamos a la madrugada. Primero me hicieron una marcación en la mama… Ahora les cuento… Dolió mucho para ser sincera“, relató.

Y de esta manera, hace unas horas, dio a conocer a través de una storie que “ayer me operaron de la mama y me sacaron ganglio centinela. Y así estoy, haciendo los ejercicios pertinentes para que no se me atrofie el post“.

Por último, volvió a subir otra storie, en la que Aylén Milla aclaró: “Fue mastectomía parcial más ganglio centinela. Eso fue mi cirugía. Me siento bien de momento. Estoy en buenas manos“.