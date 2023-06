“Llegó a tocar Silvio Rodríguez”: Mauricio Palma reveló curiosa anécdota con Alberto Plaza

Hace una semanas, Alberto Plaza celebró sus 35 años de carrera en el Movistar Arena. Y aunque llegó una buena cantidad de gente, no fue tanta como la de la foto que compartió en un comienzo, donde aparecía el recinto lleno. Y es que, esta imagen era de un show de Sin Bandera. Un hecho que posteriormente, el cantante aclaró.

“Alguien subió una foto del público y yo la retuiteé, pero resulta que no era de ese concierto. Aquí les comparto videos, donde se aprecia mejor la cantidad de gente y el amor que recibí”, explicó Plaza en Twitter.

Sobre esto este hecho, se refirió el humorista Mauricio Palma en Not News. “Alguien podría interpretar que hay una intencionalidad, de decir ‘fue más gente de la que realmente tuve’ (…) Más que mentir, propiamente tal, el camarógrafo estándar es como el camarógrafo del papa, ¿cachai? Se pone siempre detrás de donde hay gente“, afirmó.

“Fue harta gente igual, pero no tanta, como Sin Bandera“, añadió.

La anécdota de Mauricio Palma

Tras ello, el hombre detrás de Violento Parra negó despreciar a Alberta Plaza y explicó que le “causa curiosidad. Me acuerdo de que una vez fue al late y en off the récord, se acercó a nosotros, la banda, en el otro canal, y se acercó y nos dijo: ‘súper bueno lo que hacís tú con El Hermano de las Parábolas para todos, súper buena la cuestión, me encanta’“.

No obstante, al final, Mauricio Palma reveló que “corte directo, sentado con Julio César, dijo: ‘No, yo creo que las personas que hacen humor con la religión y esas cosas, está todo mal’. Y nosotros así, ‘¿ya?’ (…) Me lo dijo así muy buena, y probando sonido. Probó con Silvio Rodríguez. Llegó a tocar Silvio Rodríguez. Ahí todos como ‘oh, es de izquierda’“.