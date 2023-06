Mamá de Marcianeke “pide respeto” ante alarmante mensaje del cantante

Marcianeke alarmó a sus fans tras publicar una historia en su cuenta de Instagram, en la cual recordó a Galee Galee, artista que falleció en mayo pasado.

Durante la jornada del domingo, Matías Muñoz escribió: “Por qué no me llevaste contigo conch… Ya quiero que se aclaren todas las hueás. Tengo cualquier pena, no doy ni un minuto más aquí”.