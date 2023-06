“Teníamos que habernos bajado”: Kurt Carrera se refiere al fracaso de Salomón y Tutu Tutu en Viña 2008

Kurt Carrera fue el último invitado en Not News, programa de Via X conducido por Nicolás Larraín, instancia donde el comediante conocido por su paso en Morandé con Compañía, habló acerca de la dupla humorística que hizo con Pablo Zamora, con quien hizo el Profesor Salomón y Tutu Tutu, como también Los hermanos sin dolor.

El humorista analizó el fracaso que tuvo junto a Pablo Zamor, en el Festival de Viña del año 2018 como Salomón y Tutu Tutu. “Con esta frialdad que tengo hoy en día… Lo que pasa es que nosotros teníamos que habernos bajado en ese año. Nos cambiaron de día sin avisarnos“, afirmó.

“Es como que nosotros íbamos un día miércoles y nos tiraron para un día viernes. Y eso nos enteramos viendo publicidad en la calle. Y en ese momento fuimos a reclamar arriba“, añadió.

Tras ello, Kurt Carrera reveló que quiere volver con un show a la Quinta Vergara. “Yo tengo un revancha, me encantaría volver a Viña. Pero no como Tutu Tutu, con mi stand up de Kurt Carrera (…) Es una espinita que me gustaría sacármela“, sostuvo.

Por último, acerca de por qué siguió con Salomón y Tutu Tutu tras la derrota en Viña, señaló que “yo con Pablo tenemos esa conciencia que hemos dicho, ‘hueón, se ría uno, la pega está hecha’. Se reían miles. Nosotros vinimos acá a hacer humor. A hacer que la gente se ría. Y eso lo tenemos asimilado de siempre“.

También habló de Los hermanos sin dolor

En otra momento de la entrevista en Not News, Kurt Carrera habló del origen de Los hermanos sin dolor. “Extra Jóvenes, estuvimos un año. Matamos Extra Jóvenes, se murió. Porque era la época en la que estaba Martín Cárcamo, el palomo, la paloma, y ahí no me quiero meter. Porque ahí pasaron cosas muy fuertes“, dijo al comienzo.

“De ahí me paso a Panoramix. Sergio Lagos, cuerpo de baile maniquí… Un programa que marcaba dos puntos de rating a las 5 de la tarde. Y Mekano marcaba 60 puntos a la misma hora. Imposible competirle (…) Entonces un día Pablo (Zamora), que no lo conocía, lo conocí por Cárcamo (…) Muy amigo de Martín Cárcamo porque había salido de la Adolfo Ibáñez, ingeniero comercial”, añadió.

Luego, agregó: “Él me lo presenta. No le caigo bien al principio. Y él tenía esta cuestión de hacer algo estúpido. Me dijo ‘Kurt, tengo a Los hermanos sin dolor’. Yo digo, ‘¿qué es esa hueá?’, ‘son hueones que se pegan y no siente dolor, vamos’“.

Tras ello, el comediante contó cómo fue su primera rutina. “Fuimos al vestuario, nos pusimos unas mallas, se puso un bigote y dice ‘pégame una cachetada’. ‘Ahora pégame tú’, y este hueón me vuela a mí el rostro. ‘Hueón, hay que hacerlo así, porque la gente se va a reír con esto’, estaba el director de Panoramix (…) que marcaba dos puntos de rating, y dice ‘cabros, ¿pueden hacer esto en vivo?’“, recordó.

“Pu**, yo no teniendo pega, sin ganar ni uno, dije ‘ya, hagámoslo, total no tengo nada que perder. Mi cara se va a ver por primera vez en televisión, ya vamos, feliz’. Y Pablo me hizo la huarifaifa, me pega con una cuestiones, terminé muy mal (…) Subió un punto (el rating)“, adicionó.

Finalmente, acerca de Los hermanos sin dolor, Kurt Carrera expresó: “Estuvimos por los menos unos tres años. Yo con Dolorub, Calorub… Sí, mal. Sí, si era un momento en que ya no podíamos“.