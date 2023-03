“Son comediantes y pronto dan vuelta la página”: Kurt Carrera se refiere a la agresión de Claudio Reyes a Jajá Calderón

La abofeteada que le brindó Claudio Reyes a Jajá Calderón, todavía provoca revuelo en el mundo del humor chileno. Y es que tras que incluso involucraran a Bombo Fica en esta polémica (quien después se desligó), fue Kurt Carrera quien ahora comentó la agresión que cometió el intérprete de Charly Badulaque contra su colega.

“Ha sido duro, yo me junto con ellos. Muchas veces voy a jugar fútbol con ellos, tenemos un grupo, van todos, Bombo Fica, todos los antiguos. Me he sentido muy feliz con ellos, lo he pasado increíble. Hemos jugado partidos maravillosos. Y fue muy sorprendente que haya pasado esto. Porque todas las veces que he ido, no sé, 20 veces, lo he pasado increíble“, dijo Carrera en entrevista con TiempoX.

“Son comediantes y pronto dan vuelta la página”

Más adelante, el intérprete del Pájaro Tutu Tutu teorizó sobre las causas del conflicto. “Se picaron, algo pasó, no se dio cuenta la gente que estaba ahí. Siempre el tono es de juego, de molestarse, pero queda ahí y todos nos molestamos. A mí me dicen ‘pájaro tanto, tanto’. Algo pasó que se irritaron más del momento que era“, argumentó.

“Se agredieron y fue duro. Me contó la gente que quedaron todos para dentro, porque pensaron que estaban molestando. A veces se molesta uno cuando juega fútbol“, añadió después.

Posteriormente, el participante de Aquí se baila señaló que “siento que es un malentendido, una cosa que no se limó en algún momento. Pero ellos son comediantes y pronto dan vuelta la página. Escuché por ahí que pasó a Fiscalía, que Jajá Calderón puso constancia en Carabineros. Entonces se empieza a agrandar una bola que no le hace bien al gremio“.

Finalmente, Kurt Carrera expresó su deseo de que ambos humoristas hagan las paces. “Espero que se solucione con palabras, con el conversar. Con pedir perdón, sea quien sea. Y la vida sigue nomás, hay que avanzar“, cerró.