“Los chicos van a estar muy orgullosos”: Pampita asegura tener una buena relación con China Suárez

Previo a que en el 2015, le pusieran fin a su relación con Benjamín Vicuña, luego de que él le fuera infiel con María Eugenia “China” Suárez, la modelo Ana Carolina “Pampita” Ardohain llegó a tener cuatro hijos con el actor chileno: Blanca (que falleció), Bautista, Benicio y Beltrán. Y tras ellos, sumó a Ana con Roberto García Moritán.

A su vez que China Suárez tuvo una relación con Benjamín Vicuña en la que tuvo a dos hijos: China Magnolia y Amancio. Y a pesar de todo lo que pasó en el pasado, hoy pareciera que esta extensa familia compuesta por Benjamín Vicuña, Pampita Ardohain con su pareja y China Suárez, está más unida que nunca. Una cercanía que han buscado por sus hijos.

Fue en conversación con Implacables, que Pampita hablo sobre aquello. Esto tras, contar como fue el cumpleaños del pequeño Beltrán, de 11 años: “Muy lindo. De fútbol, viste que ya después hay una edad que no quieren nada. No quieren decoración, no quieren ninguna cosa extra. Quieren jugar fútbol con los amigos y nada más“, dijo.

“Siempre está toda la familia junta“, añadió después.

“Somos todos de todos y nos cuidamos”

Más adelante, la modelo argentina profundizó acerca de lo unida que es su familia. “No concibo otra manera de tener una familia, si no es que nos amemos entre todos. En todas las circunstancias. En el fútbol del sábado, a las 7, salimos todos abrigados. Cuando alguno tiene fiebre, hay que salir a comprar un remedio“, expuso.

“Ni nos planteamos quién va o quién viene. Somos todos de todos y nos cuidamos“, complementó.

Pampita habló sobre cómo se lleva con China Suárez

Tras ello, se le consultó a Pampita por su relación con China Suárez. “Nos llevamos muy bien. Estamos todos comunicados. Tenemos ahí una red de apoyo para los chicos, para todas las cosas. Obviamente, van a haber muchos cumpleaños, eventos, comuniones. Muchas instancias en las que vamos a tener que compartir”, aseguró.

“Y me parece que los chicos van a estar muy orgullosos de nosotros los adultos“, adicionó.

Finalmente, Pampita fue consultada sobre la posibilidad de volver a dar a luz a un hijo. “Pregúntale acá al señor (Roberto García). Vamos a ver. Yo todavía esa puerta no la cierro. Pero me cuesta convencer ahí del otro lado“, cerró.