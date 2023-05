Recientemente, en Argentina, Benjamín Vicuña presentó su libro sobre su difunta hija: Blanca, la niña que quería volar. Una instancia en la que estuvo Bautista Vicuña, de 15 años, el mayor de los hijos del actor chileno y Carolina “Pampita” Ardohain. Joven que tuvo solo elogios para su papá y su mamá.

“Estoy muy contento, muy orgulloso de mi papá. Eh, nada, muy contento, no tengo nada más que decir (…) Esto es una locura, estoy muy contento y orgulloso de mis papás. No tengo cómo agradecerles y los quiero mucho”, afirmó Bautista Vicuña en conversación con el programa Socios del espectáculo, del canal eltrece.

Más adelante, sobre todo este proceso que ha recorrido su padre en torno al fallecimiento de Blanca, Bautista manifestó conmoverse junto con él. “Yo me emociono un montón y me pongo muy contento por él (Benjamín). Lo hablamos un montón de veces, compartimos un montón de cosas y lo quiero mucho“, aseguró.

“Pienso mucho en ella”

Posteriormente, acerca de su hermana, el joven de 15 años no pudo ocultar sus sentimientos y lo sensible que le pone todo lo relacionado con ella. “Me emociono, pienso mucho en ella. La recordamos, así como con todos, y él lo sabe“, sostuvo.

“A Blanca siempre le escribo que la extraño mucho, como la quiero. Los recuerdos, le hago corazones, de todo“, añadió el adolescente quien pudo compartir y formar recuerdos junto a su difunta hermana Blanca.

Finalmente, Bautista Vicuña, el mayor de los hijos de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain, se refirió a la presentación de su padre y a cómo él reaccionó ante esta. “Estaba emocionado. Encima, llegué un poco tarde, entré, y ya estaba escuchando a mi papá, ya estaba emocionado él, y dije ‘no’, me pongo muy feo“, concluyó.