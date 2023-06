“Hoy es un día largo”: Aylén Milla revela el difícil procedimiento que tendrá que sortear por su cáncer de mama

Hace casi un mes, el 25 de mayo, Aylén Milla reveló que padece cáncer de mama. Una enfermedad que durante semanas la mantuvo en secreto y que había logrado ocultarla utilizando pelucas y pestañas postizas. Y recientemente, la ex chica reality contó que deberá someterse a un complejo procedimiento.

Fue a través de un video en Instagram que la modelo argentina desclasificó que padece esta enfermedad. “Les quiero contar con mis propias palabras lo que estoy pasando hace muchos meses (…) Estoy atravesando por un estado de salud que mi diagnóstico es cáncer de mama bastante agresivo“, dijo entonces.

Luego, agregó: “Quiero abrir mi corazón. Creo que este es el momento por muchos meses, hasta que yo consideraba que estaba bien y ahora es el momento. Me imagino que voy a recibir mucho amor. Es todo lo que quiero recibir“.

“Con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca“, añadió después.

Por último, en dicha instancia, Aylén Milla contó que lleva “16 quimioterapias en mi cuerpo“. Y tras ello, señaló que “esta es la forma en la que yo lo quiero llevar, en la que yo decido enfrentar esto. Espero que a ustedes que están en el otro lado esto les sirva“.

Le harán una cirugía

Recientemente, hace unas horas, a través de una storie, la exchica reality expuso que deberá someterse a un duro procedimiento producto de su cáncer de mama. Una intervención quirúrgica ante la que queda poco tiempo para que sea hospitalizada.

“Desde muy temprano puras consultas y decisiones por mi cirugía que se viene. Hoy es un día largo y complejo“, esbozó Aylén Milla en la red social, dando a entender lo delicada que será la operación médica.