“No me acuerdo dónde estoy en esos momentos“, con estas palabras el icónico actor de teleseries y teatro chileno, Héctor Noguera, graficó su mala memoria, en conversación con Martín Cárcamo durante el episodio más reciente del programa De tú a tú de Canal 13.

En la oportunidad, agregó que su mala memoria lo ha afectado siempre, pese a ser actor y tener que memorizar libretos, lo que le ha traído problamas más de una vez. “Una vez fui a buscar a alguien al aeropuerto y abrí la puerta trasera del auto para dejar la maleta, abrí la puerta y la cerré, y dejé la maleta afuera y me fui. Tuve que volver y ahí estaban“, contó.

A lo anterior agregó que “se es tímido cuando eres hijo único. Tímido, exigente y quizás un poco mal genio y tiránico (…) Además, yo soy pudoroso. Yo termino la actuación y termino la actuación, no quedo con eso pegado”.

La muerte de su tercera hija y el accidente que casi lo deja parapléjico

Héctor Noguera también habló de uno de los grandes dolores de su vida; la muerte de su tercera hija, Claudia, que murió producto de un problema congénito a poco de nacer.

“Había mucha ilusión con ella, pero ya habíamos visto en el camino, a través de alguna ecografía, que ella venía mal, aunque nunca tan mal que como nació realmente“, relató el actor sobre la niña, que nació con la tráquea cerrada y con onfalocele, defecto congénito consistente en que su vientre no terminó de cerrarse.

Y pese a que se trató de operar, la bebé solo vivió unas pocas horas. El actor vivió el dolor de la pérdida acompañado por sus dos hijas de su matrimonio anterior, María Piedad y Amparo, y tuvo que contarle a Claudia lo ocurrido cuando ella despertó de la anestesia. “Claudia ni siquiera vio lo que vi yo. Yo la vi pasar (…) El momento más doloroso fue cuando volvimos a la casa, porque teníamos todo listo para recibirla. Su pieza, su cunita, la ropita, todas esas cosas que usan las guagüitas, el cascabel para que ella juegue… todo eso se convierte en algo inútil, sin sentido. Eso es un vacío muy fuerte, muy grande. Tú esperas llegar con tu guagüita a la casa y empezar una vida con ella, y no hay nada, y esa fue nuestra primera hija”, contó.

En tanto, sobre el accidente que vivió en 2016, donde se fracturó la segunda vértebra cervical al resbalar de una quebrada mientras andaba a caballo, Héctor Noguera dijo que “salí disparado y caí de guata al suelo. No perdí la conciencia en ningún momento. La primera reacción de mis amigos fue levantarme. Por suerte, Marcelo (Alonso, su yerno), que alguna vez estudió medicina, pegó un grito fenomenal y gritó “¡no lo toquen!”, porque si me levantan ahí sí que no estaría aquí conversando contigo, hubiera quedado tetrapléjico o hubiese perdido todo movimiento”.

A esto agregó que “no sentía las piernas ni movimiento, no sentía nada. Con las manos trataba de tocarme, y no sentía nada. Tuve que aprender a caminar, a comer, a sonarme. Lo mismo que le pasó a Superman (Christopher Reeves). Dormía sentado, no podía caminar, caminaba con un burrito. Me limpiaban, me daban de comer“.

Con todo, reconoció que el accidente lo obligó a cambiar en algo sus hábitos. “Hay cosas que ya no hago, por el accidente. Dejé de andar a caballo, en bicicleta y de esquiar. Sigo haciendo deporte, pero sólo deporte que no me signifique un riesgo físico”, puntualizó el actor.