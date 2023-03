En su temporada 16, Factor de cambio, el programa de sustentabilidad que incentiva la protección de espacios limpios y áreas verdes en el país y en el mundo, tendrá como novedad la presencia de Héctor Noguera en la conducción. El actor de 85 años será el rostro de los 40 capítulos de este espacio de Canal 13C, en los que recorrerá diferentes rincones del país.

“Estar en este espacio es un honor (…) No he tenido muchas instancias de conducir programas. Y tener la oportunidad de liderar este espacio es algo lindo porque implica un nuevo desafío y una nueva experiencia para mí. Es una nueva manera de comunicar“, dijo Héctor Noguera acerca de la oportunidad de conducir este programa.

Un actor, que en el año 2000, condujo el docureality Nadie está libre. “Una de las veces que fui a grabar a la Penitenciaría, el Alcaide me comentó que los internos ya sabían que estaba ahí y me querían ver. Entonces voy y me paro en el centro del patio oval, solo. Y se comienzan a llenar las ventanas con todos los reclusos, arriba y abajo. De pronto todos comienzan a cantar la canción de Sucupira“, comentó al respecto.

“Quedé pasmado escuchando esas voces. Sentía miles de voces. Fue algo impresionante“, añadió después.

“Me gusta poder expresar lo que siento”

Más adelante, el actor de teleseries como Tentación y Machos, manifestó lo feliz que está de volver a Canal 13. “Es parte importante de mi vida artística y tengo una larga historia en este canal. Además, me gusta visitar y trabajar en canales donde me he desempeñado. Para mí es algo destacable porque siempre hay amigos y lindos recuerdos“, expuso.

Sin olvidar, que también expresó lo que significa para él conducir un programa así a sus 85 años. “Me gusta poder expresar lo que siento, pienso y la manera en que creo que el mundo debe avanzar. Entonces, tener un canal de expresión para lo que uno piensa y poder conversar con los demás, intercambiar ideas y tratar de influir en algo con estos temas, es muy importante“, sostuvo.

Luego, el 12.º Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales Chile, agregó: “La energía que tengo no solo se la crea uno, sino que también uno la recibe. Siempre estoy comunicándome con la gente. Y si además tengo la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y poder estar con personas, ya sea contando una historia a través del teatro o la televisión, uno recibe la energía de ese contacto“.

“Creo que estoy vigente gracias a la energía que me entrega la gente. A través de un ensayo con mis colegas, de la presentación de una obra, de una conversación…“, complementó enseguida.

Tito Noguera: “Este programa es inspirador”

Posteriormente, el actor se refirió con mayor profundidad a Factor de cambio, el espacio que conducirá. “Este programa es inspirador porque ayuda a mejorar el mundo en el que estamos. Pues el planeta está en crisis y en peligro, y este programa cumple de una linda manera a mejorar el mundo en que vivimos. Aquí se habla de la naturaleza desde la base de que nadie se sienta excluido”, afirmó.

“Y por eso en este nuevo ciclo vamos a mostrar los parques que tenemos en la ciudad y que la gente desconoce. La idea es ayudar para que las personas en su día libre puedan salir y visitar lugares donde el verde prevalezca y la naturaleza cumpla un rol importante. Porque la gran mayoría de los chilenos no tiene la posibilidad de viajar a lugares como el Amazonas o el Caribe”, adicionó finalmente Héctor Noguera.