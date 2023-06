“Eso se veía venir”: reportera de “Tu día” es mojada por una ola en pleno despacho

Este viernes empezó a llover tanto en la región Metropolitana como en la región del Valparaíso. Un hecho, ante el cual, la reportera de Tu día, Rous Rauld, tuvo que realizar un despacho cerca del mar en Cartagena. Esto, sin saber que sería víctima de la marejada que se ha hecho presente desde Arica al Golfo de Penas.

La periodista de Canal 13 se encontraba en un paso peatonal costero, cuando de repente, en medio de su despacho para el matinal, fue blanco de una ola que la mojó completamente. Un suceso que ocurrió ante la sorpresa y la atenta mirada de Priscilla Vargas y Michelle Adam, quienes conversaban con ella.

“Eso se veía venir. Eso se veía venir, Rous“, comentó Priscilla Vargas. “Pero no me avisas”, reclamó la reportera de Tu día. “Es que no alcanzaba. Además, que tenemos un delay, un desfase. Entonces, aunque te hubiésemos advertido, no ibas a alcanzar a salir. Venga más para acá“, explicó la conductora del matinal.

Sin embargo, Rous Rauld aclaró que se refirió al camarógrafo que la acompaña cuando alegó que no le había advertido de la ola que la mojó. “No, yo digo que Ulises no me avisa“, sostuvo.

Repitieron el video en cámara lenta

Más adelante, José Luis Repenning bromeó sobre el accidente y pidió a la producción que repitieran el video del suceso para verlo mejor. “Rous, vamos a mirar el momento exacto, porque yo justo estaba mirando para allá (otro lado) y me lo perdí. A ver, en cámara lenta“, dijo.

Así, al ver nuevamente el momento en el que la reportera era empapada por el agua del mar, los conductores del matinal de Canal 13 volvieron a reaccionar. “¡No! Con el frío que tenía“, comentó Priscilla Vargas. “Pobrecita, se va a resfriar hoy día“, agregó Repenning.

Finalmente, a raíz del frío que hace en la región de Valparaíso y lo mojada que terminó Rous Rauld, Priscilla Vargas le aconsejó que “mejor ponerse a resguardo ahora. Si te mojaste el cuellito, mejor sacárselo“.