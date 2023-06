¿Y si volvemos a empezar’”: el mensaje de Gala Caldirola un día después del regreso de Pinilla a las redes sociales

Fue este fin de semana, que Mauricio Pinilla regresó a las redes sociales, luego de encontrarse internado por una crisis grave de salud mental. “Tanto amor recibido en estos días, ¡me llena el alma! ¡Gracias infinitas! Nada me detiene, nada, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza“, escribió al volver.

Un texto al que el exfutbolista le sumó una foto junto a su hijo, Mauricio o también conocido como “MiniPini”. Y al que, coincidentemente, le secundó una llamativa publicación de Gala Caldirola. “Hoy me dije a mí misma… ¿Y si volvemos a empezar de cero, tú y yo? Buenas noches“, comentó la española en su perfil en Instagram.

Producto de este mensaje de la modelo española, se empezó a rumorear de que estaría dedicado a su última pareja, Mauricio Pinilla, en su regreso a las redes sociales. Aunque, también podría ir dirigido al papá de su hija, Mauricio Isla, con quien ha intercambiado amistosas misivas en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola)

El quiebre de su romance con Pinilla

Vale recordar, que semanas atrás, entregaron las causas que habrían provocado el fin de la relación entre Pinilla y Gala Caldirola. “Habría quedado cansado y agotado de la relación. La encontraba muy intensa y terminó a la semana que empiezan a blanquear en sus redes sociales“, dijo Paula Escobar en Que te lo digo.

Luego, la periodista agregó: “Las juntas de Gala nunca fueron muy del agrado de Mauricio Pinilla. También tenía que ver el tema de las amistades y todo este mundo nocturno (…) Porque todos sabemos, según sus historias, que a Gala le gusta la bohemia y andar de club en club y eso a Mauricio Pinilla le habría dejado cansado“.

“No querría verla ni en fotos y que realmente esta vez se acabó. Además de las indirectas que hace constantemente en Instagram, tampoco le gustarían a Mauricio Pinilla“, añadió finalmente Paula Escobar en ese entonces.